Aranyhamisítás Magyarországon: egymással vitáznak a felszámolók

A két éve bebukott, becslések szerint 25-30 milliárd forintos kárt - jórészt banki veszteséget - okozott cégek tulajdonosa, Bíró Péter azóta házi őrizetben van, még vádemelés sem történt eddig,

Bíró pedig hathavi elmaradt vezérigazgatói bérének fizetését kérte a Cég-Révésztől a Bérgarancia Alapból, amire formálisan joga is van.

Egyelőre nem tudni, hol találhatók a csalás legfontosabb darabjai, a trombitarézből készített "aranytömbök", ezeket a nyomozóhatóság foglalta le, de a PSFN válaszából az derült ki, hogy nem részei a felszámolásnak.

A két cég közül a Kézizálog Zrt. ügyében az állami Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft., a Lombard Kft.-ében pedig egy magáncég, a Cég-Révész Kft. illetékes.

A felszámolás is lassan halad, a Kézizálog vagyonelemeiből eddig nem adtak el semmit. Az eredetileg 1,2 milliárd forintra értékelt ékszer-, nemesfém- és drágakőkészletet árát a második árverési fordulóban 40 százalékkal csökkentették, vevő így sem akadt.

A felszámolást hátráltatja, hogy a másik felszámoló, a Cég-Révész Kft. szakértői szerint a sok száz értéktárgy nem az állami céget, hanem őket illeti, így jogalap nélküli az árverezés.

A zálogházba beadott tárgyakra kifizetett összegek a céget finanszírozó pénzügyi vállalkozástól származnak. Emiatt a zálogtárgy a bankok számára biztosítékot jelent a folyósított összegre. A Bíró-birodalomban a tárgyat a Kézizálog vette be, ez fizette ki a pénzt, majd amikor a betett zálogtárgyat nem vette vissza a tulajdonosa, akkor ezt átadta/eladta a Lombard Kft.-nek. Így az utóbbi cég tulajdonjogot szerzett a zaciba csapott ékszerre, értéktárgyra, így értékesíthette is ezeket. Erre a láncolatra épült a Bíró-birodalom átverési szisztémája - és ez okoz mostanáig is problémát.

A cikkben azt írják, hogyAz ellentmondást a cikk így magyarázza: