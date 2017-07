Az exbankár francia elnök kormánya máris lazítaná a bankok szabályozását

eltörölné a pénzintézeti fizetésekre vonatkozó legmagasabb adósávot,

leállítaná a részvénykereskedésre vonatkozó adóemelés beiktatását,

valamint a bankárok elbocsátásakor járó kompenzáció kiszámításakor nem venné figyelembe a bónuszokat.

Edouard Philippe francia miniszterelnök pénteken nyújtott be egy tervezetet, amely "versenyképessé" tenné a felügyeleti szabályokat és a pénzintézeti fizetéseket az országban. Ezzel lényegében Frankfurt elől akarják elhalászni a Brexit elől menekülő pénzintézeteket."Egyértelmű, hogy a kormány Franciaországot pénzügy-barátibbá akarja tenni," mondta a UBS franciaországi feje egy pénzügyi konferencián. Más pénzintézeti vezetők is úgy vélik, hogy a volt befektetési bankár, Emannuel Macron, Franciaország új elnöke teljesen ellentétes álláspontot képvisel, mint elődje, Francois Hollande, aki a pénzügyi szektort az ellenségének kiáltotta ki.Philippe tervei szerint többek közt:A Generali francia feje szerint a bankokat elsősorban pszichológiai akadályok fogják távol tartani továbbra is Franciaországtól. Nem lesz könnyű ugyanis eloszlatni az imidzset, amely szerint az országban magas adókat kell kifizetniük és szigorú munkajogi szabályokat kell betartaniuk a bankoknak."A versenyben ma Frankfurtnak hatalmas előnye van, rengeteg döntést már meghoztak" - mondta a Deutsche Asset Management feje, Nicolas Moreau, aki szerint Philippe csomagja "egy lépés a jó irányba," Franciaországnak azonban van még hova fejlődnie.