Az MNB is pumpált még százmilliárdot év végén a gazdaságba

2016. január 1-jétől december 30-ig a program harmadik szakaszában részt vevő hitelintézetek 473 milliárd forint összegű szerződésről nyújtottak be adatszolgáltatást az MNB felé, 16 628 ügylethez és 11 024 vállalkozáshoz kapcsolódóan. A jelenleg ténylegesen kinn lévő - azaz a múltbeli törlesztéseket, valamint a még le nem hívott hitelrészeket nem tartalmazó - hitelállomány 359 milliárd forint.

Nagyon erős volt az év vége az EU-források kifizetése szempontjából is, erről itt írtunk:Sokan még ősszel is a Növekedési Hitelprogram év végi lezárulására számítottak (a hosszabbítást az MNB november 23-án jelentette be ), valószínűleg ezzel, illetve az MFB szintén ebből finanszírozott földhitel-programjával is magyarázható, hogy december hónap különösen erősre sikeredett. Arról, hogy mi várható az NHP március 31-ei lezárása után, itt írtunk részletesen . Az NHP lezárulásával egy hosszú távú fix és alacsony (0%-os) kamatozású forrás kerül ki a bankrendszerből, ami némileg drágíthatja a kkv-hiteleket és csökkentheti a kereskedelmi bankok által érzékelt keresletet.A jegybank most közzétett adatai szerintAz említett 473 milliárd forintnyi szerződés 76,5%-a új beruházási hitel, 23,5%-a pedig új lízingügylet. A forintpillér népszerűbb: ez 320,4, a devizapillér pedig 152,3 milliárd forintnyi új szerződést hozott. A forintpillérben 21,3 millió forint volt az átlagos ügyletméret, ezen belül a beruházási hiteleké 38,1 millió forint, miközben az átlagos futamidő 7,9, ezen belül a beruházási hiteleknél 9 év volt. A forinthitelek 70%-át mikrovállalkozások, az eurófinanszírozás közel kétharmadát pedig középvállalatok vették igénybe.