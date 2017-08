Az olasz balhé miatt új EU-s szabályozás jöhet

Biztosnak kell abban lennünk, hogy nem rakunk rossz inszentívákat a rendszerbe. Itt az idő, hogy megvizsgáljuk a rendszert.

Elke König, az EU bankszanálási hatóságának (SRB) vezetője a Financial Times nak adott interjút, amelyben elmondta többek közt, hogy a 2013-ban beiktatott állami bankmentést szabályozó uniós keretrendszert elavultnak tartja és az EU már dolgozik annak megoldásán, hogy egyes csőd szélére jutott bankokat úgy lehessen felszámolni az adófizetők pénzének bevonása nélkül, hogy ne robbanjon ki válság.- mondta König, aki szerint az EU-ban egyértelmű szabályokkal lehet biztosítani a bankrendszer stabilitását.Az olasz kormány 17 milliárd eurót ölt bele két venetói bank, a Veneto Banca és a Banca Popolare di Vicenza felszámolásába, amelynek köszönhetően a szenior kötvényesek pénze nem úszott el, csak a részvényeseké és junior kötvényeseké. Emellett még milliárdokat fektettek a világ legöregebb bankjának, a Monte dei Paschi di Sienának a megmentésébe is, mondván, hogy "megelőző feltőkésítést végeznek."Emiatt többek közt Berlin is reklamált; úgy vélik, a politikai katasztrófától rettegő kormányoknak nem lenne szabad kihasználniuk a kiskapukat, amelyeket közvetlenül a válság után építettek be a rendszerbe. A szabályozás lényege ugyanis az lenne, hogy az adófizetők pénzét kelljen utoljára bevonni a mentésbe.