Az olcsó munkaerő miatt összezördülhetnek a bankok Trumppal

12 650 embert foglalkoztatnak Indiában,

22 000 embert Ázsia többi részén

és 2 700 embert Kelet-Európában.

A trendet Trump akadályozhatja, elsősorban azzal az egyébként a bankokra nézve jótékony lépéssel, hogy a ráhuk nehezedő bürokrácia terhét csökkenti, így ennyi jogi megfelelési szakértőre sem lesz szükség.

A Bank of America, a Citigroup, a JP Morgan, a Morgan Stanley, a Wells Fargo és a Goldman Sachs - az Egyesült Államok legnagyobb bankjai -,, a legfrissebb elérhető, 2015-ös adatok szerint. 2013-ban ez a szám még csak 10% volt a Financial Times és a McLagan közös elemzése szerint.Az amerikai bankok régóta dolgoznak azon, hogy a túlzott szabályozói elvárások és a lassú bevétel-növekedés miatt a munkaerő-költségeiket csökkentsék, vélhetően annak ellenére is inkább Ázsiában fognak munkahelyeket teremteni, hogy a Trump-kormány arra kéri a vállalatokat, hogy inkább az Egyesült Államok munkaerőpiacát bővítsék.A McLagan elemzőcég tanácsadója szerint a bankok főleg a jogi megfelelési személyzetük speciális tevékenységeket ellátó ágait működtették Ázsiában és más fejlődő régiókban, erre a tevékenységre egyre nagyobb hangsúlyt kellett helyezni a 2008-as válság után., 15 ezres számot elérve. Közben az IT és műveleti személyzet állománya csak 6%-ot emelkedett.A legnagyobb amerikai befektetési bankokEmellett a technológia térnyerése is csökkentheti a személyzeti igényt az offshore támogatási központokban. Persze előfordulhat, hogy a bankok ázsiai illetve kelet-európai támogatói központjai helyileg nem változnak, csupán átalakulnak inkább fejlett technológiával működő, alacsony személyi igényű központokká.