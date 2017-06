Azt tanácsolja az FHB a részvényeseinek, hogy fogadják el a vételi ajánlatot

Az FHB azt javasolja a részvényeseinek, hogy fogadják el a takarékszövetkezeti bank ajánlatát, több okból is:

Bár a nagymértékű szervezeti változások pozitívan befolyásolják az integráció egészének értékét, a befektetők számára korábban a teljes FHB Csoportba befektetési lehetőséget biztosító, az FHB által kibocsátott részvények önmagukban már nem a korábbi befektetési potenciált fogják hordozni.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank árazása nem tér el jelentősen a régiós bankpiacon jellemző árszinttől, figyelembe véve azt is, hogy az FHB Csoport legutóbbi teljes üzleti évét negatív eredménnyel zárta.

Az FHB mai közleményében emlékeztet arra, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank az FHB "A" és "B" részvénysorozataira 533 forintos, míg a "C" sorozatra 5330 forintos vételi ajánlatot tett. A közleményből kiderül az is, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank által bemutatott banki igazolás alapján a bank rendelkezik a vételár megfizetéséhez szükséges minimum 18,4 milliárd forinttal a számláján.Az FHB közleménye kitér arra is, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank nem tervez lényeges változtatást az FHB dolgozói létszámában, de ettől még lehetnek átszervezések, főként amiatt, hogy az FHB a vételi ajánlat részvényesi elfogadása után tisztán jelzálogbanki profillal működne, a kereskedelmi banki tevékenység átadás pedig érinthet egyes munkavállalókat.