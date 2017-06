Bajba kerülhetnek Katar bankjai is

A katari bankok mintegy 16 milliárd dollárnyi olyan bankközi és ügyfélbetéttel rendelkeznek, amelyeket valamely öbölmenti országból helyezetek el nála, ez teljes betétállományuk közel 8%-a.Az Egyesült Arab Emírségek jegybankja megtiltotta, hogy a helyi bankok üzleteljenek azzal az 59 magánszeméllyel és 12 szervezettel, amelyek feltételezésük szerint szoros kapcsolatban állnak Katarral, egyúttal eszközeiket is befagyasztották - jelentette a WAM hírügynökség pénteken.Emellett különleges figyelemmel kell megvizsgálniuk azokat a számlákat, amelyeket hat katari banknál, többek között Afrika és a Közel-Kelet legnagyobb bankjánál, a Quatar National Banknél (QNB) tartanak.Az említett feketelistán szereplő személyeket Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom és Bahrein is terroristaként tartja számon.Elemzők szerint a katari bankokkal szembeni szankciók likviditási nehézségekhez vezethetnek a katari bankrendszerben, amely az alacsony olajárak miatt amúgy is megnövekedett finanszírozási költségekkel és növekvő nem hitel-nemteljesítési aránnyal küzd.