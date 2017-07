Bankot vett az OTP

Egyre biztosabbnak tűnik a román bankvásárlás

Nem vesz drágán bankot az OTP

Július elején már beszámoltunk arról , hogy görög lapértesülések szerint a National Bank of Greece heteken belül eladhatja román leánybankját, a Banca Romaneascat, amelyért két komoly vevő érdeklődik, a szintén román Banca Transilvania és az OTP. A vételárról akkor azt írták, hogy az anyabank 100 millió eurót, vagyis közel 31 milliárd forintnyi összeget kér a román leánybankért, ez alapján pedig nem lenne drága a Banca Romaneasca, a könyv szerinti érték 0,9-szeresén menne el a bank, amely egyébként nem nagy, 1,6 százalékos piaci részesedéssel csupán a 14. legnagyobb román bank, az OTP-nek viszont jól jönne, hiszen a mostani, 2 százalék körüli részesedését közel megduplázná a felvásárlással, és közelebb kerülne ahhoz a célhoz, hogy legalább 5 százalékos piaci részesedést szerezzen a román bankpiacon.Most bennfentesektől származó információkra hivatkozva azt írja a Reuters, hogy az OTP megvette a görög National Bank of Greece román leánybankját, a Banca Romaneascát. A vételár a Reuters híréből nem derül ki.Az OTP nagy akvizícióit a régióban a 2000-es évek közepén hajtotta végre, akkor mostani szemmel értelmezhetetlenül magas árazási szorzók mellett vásárolt a magyar bank, az utóbbi években azonban már jóval józanabb áron vesz bankokat az OTP, szinte már úgy tűnik, hogy könyv szerinti érték felett kizárt az akvizíció. Kisebb horvát és román bankot 0,3-as és 0,5-ös P/BV-szorzón vett az OTP, legutóbb a horvát Splitska Bankát is csak a könyv szerinti érték 90 százalékán szerezte meg a magyar bank, innen nézve, ha a Banca Romaneascáért valóban 100 milliót fizetne az OTP, akkor az az alapján adódó 0,9-es P/BV szorzó abszolút beleillene a képbe.

Nem új a sztori

Montenegróban meghiúsult egy felvásárlás

Több vasat tart a tűzben az OTP

Nem reagált érdemben az árfolyam

Wolf László, OTP vezérigazgató-helyettese már májusban, a Reuters konferenciáján beszélt a bank további akvizíciós terveiről, ott is megemlítette a Banca Romaneascát. Mint ahogy azt már a Splitska Banka megvásárlásának lezárásán Splitben elmondta, az OTP ajánlatot tett a National Bank of Greece román leánybankjára, a Banca Romanescára, Wolf akkor azt mondta, hogy június végén vagy július elején érkezhet arról hír, hogy az OTP megvásárolja-e a román bankot. Ha minden jól megy, 7-8 százalékra emelkedhet az OTP részesedése Romániában, mondta akkor Wolf.Az OTP Montenegróban is tovább terjeszkedett volna, erről Csányi Sándor már márciusban úgy nyilatkozott, hogy a tranzakció közel áll a lezáráshoz, azonban a versenyjogi hatóság nem engedélyezte a felvásárlást, ez volt egyébként az első eset, hogy az OTP akvizíciója versenyhivatali döntés miatt hiúsuljon meg.Idén májusban, Splitben a Splitska Banka tranzakció-zárásakor Csányi Sándor elmondta, jelenleg 4-5 akvizíciót készít elő az OTP, és a bankvezér reméli, hogy néhány héten belül ezek közül be is jelenthetnek konkrét bankvásárlást. Az OTP egyébként tervezi kilépését olyan országokba is, ahol még nincsen jelen. Wolf László ehhez akkor hozzátette, hogy a magyar bank a Banca Romaneascára adott be kötelező ajánlatot, egy szerb projektben egy nem kötelező ajánlatot adott be az OTP, és ezen felül is vannak előrehaladott tárgyalások.A tegnapi 3 százalékos esés után ma csak mérsékelten, közel fél százalékal emelkedett az OTP árfolyama, egyelőre nem reagált érdemben a bankvásárlás hírére, igaz, a román bank mérete alapján nem emeli meg érdemben az OTP eredményét, inkább a román operáció megerősítése szempontjából fontos a Banca Romaneasca megvásárlása.