Bankroham: nekimentek a lobbisták az EU-nak

A kifizetési moratóriumnak nevezett javaslat, amennyiben hatályba lép, felhatalmazná a tagországok hatóságait, hogy 12 napig befagyasszák a bajba került bankok összes kifizetését. Az Európai Bizottság célja, hogy időt adjon a problémás bankok helyreállításának. Azonban a Steven Mnuchinnak, az amerikai pénzügyminiszternek írt levélben a két legerősebb amerikai lobbicsoport arról ír, hogy a kifizetési moratórium akár az egész pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztetheti, mivel ebben az esetben a betétesek már a problémák első jelére ott fogják hagyni a bankot.A két lobbicsoport - a The Clearing House (TCH) és a Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) - célja, hogy meggyőzze Mnuchint, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok következő közös találkozóján, a pénzügyi szabályozási fórumon (Financial Regulatory Forum) hozza fel a bankszektor aggodalmait a javaslattal kapcsolatban. A két intézet arra is felszólította az amerikai pénzügyminisztert, hogy a G20-ak pénzügyi stabilitási tanácsának (Financial Stability Board) következő ülésén is vegye elő a problémát. Greg Baer, a TCH elnöke szerint az EU javaslata semmibe venné azt a nemzetközi egyezményt, ami kimondja, hogy a származtatott ügyletek teljesítésének ideje nem haladhatja meg a két napot. Baer úgy véli, hogy a javaslat jelentősen megnehezítené a bankok számára a kockázatkezelést.Charlie Bannister, a londoni AFME menedzsere szerint a kifizetési moratórium szembe megy a pénzintézetek szanálásának céljával, mivel a kifizetések befagyasztásával lehetetlenné teszi a bankok normális működését. Simon Hills, az UK Finance ügyvezető igazgatója szerint a lépés megingatná a pénzügyi rendszer működésébe vetett bizalmat.Azonban támogatják a javaslatot az olyan EU-tagországok, mint Németország, amelyek korábban már bevezették a kifizetési moratóriumot a bankok inszolvenciájának kezelésére. Elke König, a Egységes Bankszanálási Testület (az eurózóna bankszanálásainak koordinálására létrehozott ügynökség) elnöke is fontosnak tartja a javaslat bevezetését. Szerinte a júniusban inszolvensé vált spanyol Banco Popular szanálását jelentősen leegyszerűsítette volna egy hasonló szabályozás.Az Európai Tanács elnöki pozícióját jelenleg betöltő Észtország egy tágabb reformcsomag bevezetését támogatja, ami számos más változás mellett a kifizetési moratóriumot is magába foglalja.