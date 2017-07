Beintett Ukrajna a Sberbanknak

A jegybank pénteken döntött úgy, hogy nem hagyja jóvá a legnagyobb orosz pénzintézet, a Sberbank, valamint az Oroszország állami fejlesztési bankja, a Vnyesekonombank (VEB) által birtokolt ukrán pénzintézetek - az ukrán Sberbank, illetve a Promivesztbank - eladásáról kötött megállapodásokat. Ezt azzal indokolta, hogy az érintett felek nem nyújtották be a szükséges és megfelelő iratokat ahhoz, hogy ellenőrizni tudják, az új befektetők megfelelnek-e az ukrán törvények előírásainak - derült ki ukrán sajtóhírekből.A Sberbank március végén jelentette be, hogy eladta ukrajnai leányvállalatát a Norvik Banka nevű lett pénzintézetből és egy fehérorosz magánvállalatból álló befektetői konzorciumnak. A fehérorosz cégről annyit tudni, hogy Szaid Gucerijev brit állampolgár tulajdonában áll. Szaid Gucerijev a Ruszsznyefty orosz olajvállalat tulajdonosa, Mihail Gucerijev fia. A nyolcadik legnagyobb lett bank, a Norvik Banka többségi tulajdonosa pedig Grigorij Guszelnyikov brit állampolgár.A 130 millió dolláros ügyletet az első fél évben tervezték lezárni. Június végén azonban kiderült, hogy az orosz Sberbank új befektetőkekkel kezdett el tárgyalni. Jelenleg Viktor Prokopenya, egy kettős - fehérorosz és ciprusi - állampolgársággal rendelkező üzletember próbálja megszerezni az ukrán pénzintézetet, és a szükséges iratokat már be is adta az ukrán jegybankhoz.A Prominvesztbank többségi tulajdonjogát Pavel Fuksz ukrán üzletember és Makszim Mikitasz ukrán parlamenti képviselő próbálta megszerezni. A 46 éves Fukszról azt tudni, hogy Harkovban született, és régóta folytat üzleti tevékenységet Oroszországban, azon belül is Moszkvában az ingatlaniparban.Ukrajnában nyolc orosz pénzintézetnek van leánybankja. Közülük csak kettőnek, a VS Banknak és a Forward Banknak volt tavaly nyeresége, a többiek együttes vesztesége 29,5 milliárd hrivnya (mintegy 1,1 milliárd dollár) volt. Működésüket jelentősen megnehezítették az ukrán hatóságok büntetőintézkedései.Az ukrán nemzeti bank márciusban megtiltotta, hogy az Ukrajnában működő orosz pénzintézetek leánybankjai tőkét vigyenek ki az országból, illetve bármilyen más pénzügyi tevékenységet végezzenek az anyacég javára. A büntetőintézkedések azt nem akadályozzák meg hogy az érintett bankokat feltőkésítsék és eladják.