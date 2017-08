Beperelték Brüsszelt az 1 eurós bankvásárlás miatt

Az Anchorage Capital, az Algebris és a Ronit Capital is azok között az intézményi befektetők között vannak, akik beperelték az uniós hatóságokat a Banco Popular eladási körülményei miatt. A befektetők azt szeretnék elérni, hogy tegyék semmissé az egy eurós bankvásárlási ügyletet, amelyről korábban itt írtunk:A befektetők körében több kérdés is felmerült a spanyol bank eladásának folyamatáról, nem értik azt sem, miképpen árazták be a Banco Populart, miért nem vettek figyelembe más lehetőséget is a bank megmentéséhez, és miért fogyott ki a bank olyan gyorsan a vészhelyzeti likviditási tartalékaiból.Az ügyet az Európai Bíróság elé vitték, ahova korábban mexikói befektetők is pert nyújtottak be, ugyancsak a Banco Popular eladása miatt. A mexikóiaknak összesen mintegy 600 millió darab részvényük van a bankban.