Beszólt Trumpnak, most rajta gazdagodik Soros György

A negyedik negyedéves adatok szerint a Soros Fund Managementnek 14,9 millió dollár értékű részvénye van a Goldman Sachsban, emellett 3,9 millió dollár értékben a Bank of Americában is részesedést szereztek. Az érintett bankok árfolyama 30-40%-ot erősödött a novemberi elnökválasztások óta. Sorosék egyik legnagyobb értékű befektetése 2016 utolsó három hónapjában az S&P Select Sector SPDR Fund - Financial Sectorra vonatkozott, a vételi opció összesen közel 73 millió dollárt tett ki, ezzel is a pénzügyi szektor erősödésére játszva.

Nem Soros cége volt az egyetlen, amely tavaly az utolsó hónapokban nagyobb kitettséget épített ki a pénzügyi szektorban, Donald Trump győzelmével ugyanis a többség arra számít, hogy jelentősen enyhülnek a bankokra vonatkozó terhek és megfelelési szabályok, ez pedig jót tehet a banki részvényeknek.Bár a banki részvényeken kereshetett, a választásokat követő részvénypiaci ralin egymilliárd dollárt vesztett Soros, aki arra játszott, hogy Trump megválasztásának hírére esni kezdenek majd a piacok:Az alapkezelő által közzétett adatokból kiderül az is, hogy Soros eladta teljes részesedését a Procter & Gamble-ben, miközben egy másik alapkezelő, a Trian Fund Management 3,5 milliárd dollár értékben vásárolt be a cég részvényeiből.