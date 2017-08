Bírságot kapott az MKB

Az MNB határozatában kötelezte az MKB Bankot, hogy pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenysége során teljes körűen teljesítse a felügyeleti hatóság határozataiban foglaltakat.Az MKB-nak legkésőbb 2017. december 31-ig ki kell dolgoznia és be kell nyújtania az MNB-hez a nagykockázat-vállalási limitek túllépésének megszüntetésére vonatkozó tervét, és a negyedéves kockázatértékelés során beszámolni annak eredményéről. Felszólította a felügyeleti hatóság a bankot arra is, hogy a kedvezményes hitelkockázati tőkekövetelményt csak a jogszabályban előírt esetekben érvényesítse.Az MKB-nak a befektetési szolgáltatások során haladéktalanul gondoskodnia kell az ügyfélszámlák vezetésére vonatkozó jogszabályok betartásáról, és biztosítania kell e számlák rendeltetésszerű használatát. A bankot a felügyeleti hatóság felszólította arra is, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét mindenkor a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse.