Büntetés nélkül ússza meg a Raiffeisen a lengyel kudarcot

Büntetés nélkül ússza meg a Raiffeisen Bank International, hogy nem teljesítette határidőre leánybankja, a Raiffeisen Bank Polska IPO-ját. Sőt, a KNF majdnem egy évvel, jövő május 15-re tolta ki a tőzsdei bevezetés határidejét.Az osztrák bankcsoport azt ígérte korábban, hogy június végére tőzsdére viszi a Polbank 15%-át, ahogy azt a lengyel hatóságok elvárták tőle, miután tőzsdén kívül nem talált vevőt lengyel leánybankjára, valószínűleg döntő részben annak kiterjedt frankalapú jelzáloghitel-portfóliója miatt.A KNF közlése szerint bízott benne, hogy a Raiffeisen megemeli a tőzsdei bevezetéshez a felkínált részvények számát, mivel a felügyelet szerint lehet, hogy nagyobb lett volna befektetői érdeklődés, ha nem csak a bank 15%-nyi részesedésének IPO-járól lenne szó. A felügyeleti szerv emellett abban is bízott, hogy a Raiffeisen a szóban forgó részvényeket nemcsak nagy intézményi befektetőknek, hanem lakossági befektetőknek is felkínálja, miután az intézményi befektetők nem kínáltak a részvényekért olyan árat, amit az osztrák bank el tudott volna fogadni.Korábban felmerült az is, hogy a KNF akár a Polbankban lévő szavazati jogától is megfoszthatja a Raiffeisen Bank Internationalt a tőzsdére vitel kudarca miatt. Ez azonban problémás lépés lenne: az Abris Capital lengyel alapkezelő esetében már volt ilyenre példa, és a felügyelet alulmaradt a bíróságon a céggel szemben.