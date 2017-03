CIB-vezér: csak idő kérdése a bankszektor átalakulása

Szerintem nem, ehhez szükség van 2-3 év nyugalmi időszakra és békére, de úgy látom, hogy erre minden szereplő részéről megvan a szándék. Jó úton haladunk efelé, és a magyarországi üzleti lehetőségek bővülése is ezt segíti.

Vannak országok, ahol a teljes folyamatot digitálizálva, 2-3 nap alatt a jelzáloghitelfelvétel is megtörténik. Nálunk ez még kicsit odébb van, de néhány éven belül az ennek az útjában álló jogszabályi és a technikai korlátok is leomolhatnak.

Egy meglévő jelzálogbanktól kapott refinanszírozás segítségével fogunk megfelelni az előírásnak. Kiszámoltuk: a mutató 15 százalékos szintjének, sőt még a 20 százalékosnak a teljesítése is sokkal rentábilisabb nekünk refinanszírozó partnerrel történő együttműködés útján, mint önálló jelzálogbank alapításával.

A bankszektorban 5-6 százalék a reálisan elérhető átlagos tőkearányos megtérülés (ROE), ezt mi is tudjuk hozni a következő két-három évben.

A CIB 2016-os teljesítményéről itt írtunk:A CIB tavaly 12 milliárd forintos nyereséggel zárta az évet és ma 5-6. helyen áll a piacon, ezzel sokkal egészségesebb állapotban van, mint nyolc évvel ezelőtt. 1300 milliárd forinttal valóban kisebb lett a mérlegfőösszegünk, ami egy tudatos stratégia eredménye, egyben sikertörténet is. A korábban nagy veszteségeket okozó projektingatlan-finanszírozási, illetve devizahiteles portfólióinkat jórészt teljesen leépítettük. Így a sérülékenységünk is radikálisan csökkent. Ezzel párhuzamosan elkezdett épülni egy új, minden szempontból egészséges portfólió, amelynek növekedési üteme egyelőre még nem kompenzálja teljes mértékben a régi hitelek amortizációját. Az új portfólió kockázati költsége mindössze 0,1 százalék körül alakul. A jelenlegi alacsony céltaralék-képzésnek köszönhetően anélkül tudjuk javítani profitabilitásunkat és folytatni megkezdett stratégiánkat, hogy a 2008 óta bekövetkezett 33 százalékos költségcsökkentést érdemben folytatnunk kell.Egyértelmű stratégiánk, hogy univerzálisan működő bankként működjünk, teljes országos lefedettség mellett. Legutoljára a stratégiát 2015-ben vizsgáltuk felül, és hosszú távra emellett tettük le a voksunkat. A tulajdonosunk is azt támogatja, hogy ebben az univerzális banki modellben haladjunk előre: ez azt jelenti, hogy minden szegmensben növekszünk, minden szegmensben jelen vagyunk. Van, ahol agresszívabban, nagyobb erőforrásokkal, ilyen a lakosság és a kkv-szektor, és van néhány olyan szegmens a nagyvállalati oldalon is, mint pl. a mezőgazdaság, az autóipar vagy a feldolgozóipar, ahol növekedni szeretnénk. Eddig úgy látjuk, hogy minden olyan lépés, amit ennek a stratégiának megfelelően tettünk, jól működik.Minden nagybank és minden bankár úgy gondolja, hogy a konszolidációnak helye van Magyarországon, és szükség is van rá egy olyan működési környezetben, ahol az organikus növekedési lehetőségek limitáltak, a bevételi források jelentősen csökkentek. Most azonban minden tulajdonos itt akar maradni, és a Nyugat-Európára jellemző 1-2 százalék helyett a 3-4 százalékos növekedést kihasználni, amíg lehet. A piaci szereplők jelentős része, aki eddig itt maradt, a növekedési időszakban nem fog a kivonulás mellett dönteni, furcsa is lenne ez az időzítés. Ehhez egy újabb válságnak, a hitelezési veszteségek növekedésének kellene bekövetkeznie, de ezzel senki sem számol természetesen. 3-4 év múlva ismét lehetnek majd bankok, amelyek elgondolkodnak a stratégiaváltáson, és esetleg meglépik azt, amit az elmúlt években nem tudtak. Úgy látom tehát, hogy lesz konszolidáció, ez csak idő kérdése.Hozzátenném, az Intesa Sanpaolo egy közel 600 éves bankház, az intézményi memória más dimenzióban értelmezhető, mint a csak az utóbbi évtizedekben nagyra nőtt szereplőknél.Minden évben közel 20 milliárd forintnyi átvett ingatlant értékesítünk, ezekből jellemzően nyereséggel szállunk ki. Ez a portfólió még mindig nem fogyott el, közel 50 milliárd forintnyi átvett ingatlanunk van még. Ami a projekthiteleket illeti, itt a nem teljesítő hitelek arányának további csökkentése a cél 2017 végére. Egyrészt az ingatlanpiac fellendülésének és a befektetői étvágy visszatérésének köszönhetően az ügyfelek refinanszírozzák egy másik banknál a tartozásukat, és teljesítő hitelként viszik tovább. Másrészt annak köszönhetően is csökken a nem fizető állomány, hogy a szállodai és irodai szolgáltatások, lakóépületek iránt egyre nagyobb a kereslet, így az ingatlanfejlesztők és -tulajdonosok egyre nagyobb arányban tudják elkezdeni ismét hitelük törlesztését. Több tíz milliárd forintnyi portfólió gyógyul meg évente, amit teljesítő hitellé tudunk átminősíteni és az egészséges portfóliónk részeként kezelni és tartani.Mi régóta tágyalunk a MARK-kal, jelenleg az EU által előírt menetrendnek megfelelően vizsgálják a portfóliónk egy részét, és hamarosan indikatív ajánlatot kapunk tőlük. Ha elfogadhatónak találjuk az árazást, lehet belőle további értékesítés. Nem kötelező részt venni a programban, a bank dönti el, hogy eladja-e a portfólióját. Nagyon bízom benne, hogy versenyképes árazást fogunk kapni tőlük, ami piaci alapú. A MARK szempontjából érdemi nagyságú portfólió lehet ez. A MARK segíthet abban, hogy tovább csökkenjen a problémás portfóliónknak a mérete, de ma már ez más szereplővel történő megállapodás útján is megvalósulhat: ezt jelzi, hogy tavaly megtörtént az első jelentősebb vállalati követelésértékesítésünk is.Az aktivitásunk jelentősen megnőtt a retail és kkv üzletágakban, az elmúlt két évben 250-260 milliárd forintnyi új hitelt helyeztünk ki ezekben a szegmensekben. Ami csak a kkv területét illeti, az idei évben terveink szerint meghaladjuk a tavalyi közel 60 milliárd forintnyi új kkv-hitel kihelyezést. Az MNB módszertana szerinti vállalásunk a piaci méretünkhöz képest viszonylag csekély, ugyanis két stratégiai elem ütközik ebben a kalkulációban: egyrészt növekedni kell a tradicionális kkv-k hitelezésében, másrészt viszont minél kevésbé szabad csökkenteni meglévő hitelállományunkat. Mivel a kkv-hitelek definíciójába rengeteg olyan ingatlan-projekthitelünk is belefér, ahol a leépítés a célunk, utóbbinak nehéz megfelelni, így összességében a hitelállományunk még nem növekszik itt, vállalásunk emiatt egyelőre jelképes.A verseny már nagyon jelentős ebben a szegmensben is. Az árazásban viszonylag gyorsan kifulladt ennek a lehetősége, hiszen a Növekedési Hitelprogram lenyomta 2 százalék alá a kkv-ügyfelek hitelének kamatát, és ezt már megszokták. Elsősorban kockázati versenyről van tehát szó, amit a kiszolgálás minőségével és gyorsaságával lehet enyhíteni. Kihívás továbbá, hogy ha március végével kivezetik a programot, akkor piaci alapra kell áthelyezni a hitelezést, ami feszültséget okozhat.Szerintem a rövid távú hitelek nem fognak jelentősen megdrágulni. Az NHP-t akár 10 éves futamidőre is fel lehetett venni, az átlagos beruházási hitel ezért kitolódott 5-ről 7,5 évre a bankszektorban. Az árazás véleményem szerint 3-5 éves lejáraton belül nem nő, a hosszú lejáratú hitelek felől azonban a rövidebb lejárat felé mozdulhat el a szektor, hosszú lejáraton pedig némi kamatemelkedés várható. Ennek lehetőségét azonban a piaci verseny említett fokozódása erősen behatárolja.A vállalati hitelezésben két kiszorító hatást látok: egyrészt a visszatérítendő EU-forrásokét, amelyek az MFB Pontokon keresztül jutnak el a cégekhez, másrészt a nagyobb vállalatoknál az anyacégen keresztüli finanszírozást, amely sok nagyvállalatnál a hazai banki finanszírozás helyébe lép.Mindkettő alappillére nálunk a lakossági hitelezésnek. Az új kihelyezési piacrészünk 7,5 százalék körül van a lakáshitelezésben, összességében pedig a teljes lakossági finanszírozásban 5,5 százalék. Azt figyelembe véve, hogy ez utóbbi 2-3 éve még 1,5 százalék volt, nem lehet okunk a panaszra, de szeretnénk megcélozni a tavaly egyes hónapokban már elért 10 százalékos szintet.Kockázati oldalról nincs verseny, hiszen ezt az MNB szigorúan szabályozza. Három dologban zajlik igazán verseny: 1. az árazásban, amely ma nagyon meghatározó; 2. a termékekben, például a hosszú távú, 10-15 évig fix kamatozású lakáshitelek terjesztésében; 3. a gyorsaságban. Mi a nyáron tervezünk bevezetni egy olyan, a tavaly díjnyertes mobilapplikációnkon belüli funkciót, amelynek révén 4-5 klikkeléssel, pár perc alatt igényelhető lesz személyi kölcsön.A digitalizálódás óriási ütemben halad: az említett mobilapplikációnk bevezetése óta például kilenc hónap alatt félmillióról megduplázódva, 1 millióra nőtt az összes online banki szolgáltatásunkba történt havi bejelentkezések száma. Ez azt jelenti, hogy a mobilapplikációnk rendkívül sikeresen egészíti ki az eddigi digitális csatornákat és szolgáltatásokat, ami a rendkívüli mértékben emelkedő ügyfélélmény mellett óriási értékesítési és kommunikációs lehetőséget jelent számunkra.A fiókhálózat még mindig központi helyszíne az ügyfélkapcsolatoknak. Miközben azt látjuk, hogy átlagosan 8-10 százalékkal csökken éves szinten a forgalom a fiókokban, azért még mindig nagyon jelentős az ott lebonyolított tranzakciók értéke. Jól látszik, hogy a fiókhálózat szerepe a jövőben a tanácsadás felé mozdul majd el a pénzügyi tranzakciók helyett. Emiatt fontos, hogy a fiókhálózatukban is folyamatosan fejlesszük az ügyfélélményt, és erősítsük a digitális, sok esetben automatizált folyamatok előretörését. Ennek részeként idén nyárra papír nélküli, digitális felületen indított tranzakciókat is szeretnék lehetővé tenni a fiókhálózatban, ami igazi újdonság lesz a hazai bankpiacon: egyes pénztári tranzakciókat és átutalásokat szeretnénk megvalósítani már egyes pilot fiókokban idén úgy, hogy tableten írunk alá. Talán ez lesz ennek az évnek a leglátványosabb változása a fiókhálózatunkban a mobil- és az internetbanki applikációk további fejlesztésén túl. Nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy az elsők között tudjuk ezt bevezetni Magyarországon. Önmagában most már nem cél a fiókszám csökkentése, de ha a változó ügyfélszokások miatt kritikus szint alá csökken a rentabilitásuk, akkor eseti jelleggel várhatóak ilyen lépések a jövőben. Hasonló igaz a létszámunkra is: tavaly év elején egy jelentősebb karcsúsítást hajtottunk végre, hogy a következő időszakban több ilyen lépésre már ne legyen szükség.Ennek oka az, hogy egy jelzálogbank-alapításnak informatikai, humán, jogi, értékbecslési, rating stb. fix költségelemei vannak. Ha a mutatót bármikor jelentősen megemelné az MNB, akkor azonban ismét elővesszük egy saját jelzálogbank alapításának lehetőségét.A bankszektorral ellentétben nálunk nem a forintosítás és elszámolás utáni céltartalékok visszaírása javította elsősorban az eredményt tavaly: célunk, hogy hosszú távon is megőrizzük a profitábilitásunkat és, hogy tovább haladjunk a növekedési stratégiánk mentén. Jelentősebb egyszeri tételünk a VISA-részesedés eladásán túl, amely más bankoknál is jelentkezett, nem volt. Tény azonban, hogy ebben az alacsony kamatkörnyezetben kevés tér van a korrekcióra, ha hibázunk. A bankszektornak 2-4 éve lehet arra, hogy organikusan nőjön a céltartalékok viszonylag alacsony szinten tartása mellett. Erre az időszakra a CIB-nek megvan a saját stratégiája, azaz ahogy az eddigiekből is jól látszik, szinte minden területen folytatjuk az elmúlt éveket is jellemző növekedési stratégiát, továbbra is a magyar bankpiac egyik legstabilabb, kimagasló tőkemegfeleléssel bíró pénzintézeteként, országos lefedettség mellett és számos innovatív megoldást kínálva fogjuk kiszolgálni az ügyfeleinket. Arra kell koncentrálnunk, hogy az ebben a stratégiában rejlő lehetőségeket ne szalasszuk el.