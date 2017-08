Csak majdnem nyereséges az FHB

Nem látszik az alábbi ábrán az FHB második negyedéves vesztesége, hiszen a nullszaldóhoz közeli teljesítményt mutatott a társaság. Az előző év azonos időszakában több mint kétszer akkora volt az adózás utáni veszteség, mint a mostani 121 milliós mínusz. Megfigyelhető, hogy az FHB továbbra is a nyereség és a veszteség határán egyensúlyoz, emögött azonban döntő részben általában speciális tételek állnak, ezek nélkül - alacsony megtérülés mellett - nyereséges lenne a társaság.

A veszteség mögött a szokásos bankadó és a tranzakciós illeték át nem hárított része mellett most is ott egy speciális tétel: a társult vállalkozások eredménye 2017 második negyedévében 1,156 millió forint veszteség volt, aminek az oka "a tőkerészesedés módszerrel bevont vállalkozás eladásakor keletkező IFRS konszolidációs hatás", amelyre a bank IFRS alapon értékvesztést képzett, 1,3 milliárd forint értékben. Ez a hatás az MSZSZ alapú eredményt nem befolyásolta egyébként. A gyorsjelentésben meg nem nevezett tranzakció várhatóan 2017 harmadik negyedévében zárul. A konszolidációba bevont leányvállalatok közül továbbra is a Diófa Alapkezelő Zrt. teljesítményét emeli ki a gyorsjelentés, amely a második negyedévet közel 200 millió forintos eredménnyel zárta.Az FHB nettó kamatbevétele 3,5 milliárd forint volt a második negyedévben, ez 1,1%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, viszont 0,5%-os emelkedést jelent az év első három hónapjához képest. Utóbbi annak köszönhető, hogy a nettó kamatmarzs 2,39%-ról 2,42%-ra nőtt, igaz, a kismértékű növekedés az átlagos mérlegfőösszeg csökkenése miatt következett be.A nettó díj- és jutalékbevételek egy év alatt 9,9%-kal csökkentek. Nőttek a jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, az alapkezelői díjak, garancia díjak, valamint a kártyaüzletági díjak, viszont csökkentek a bankszámla szolgáltatások, és csoportos beszedési díjbevételek. A nettó díjbevétel csökkenése mögött ugyanakkor elsősorban a díjráfordítás növekedése áll, elszámolták ugyanis egy lejárat előtti swap lezárását.

A működési költségek a második negyedévben 5,1 milliárd forintra rúgtak, ami 3%-os növekedést jelent. Ebben megjelent a már kifizetett végkielégítés, melyre 2016. év végén céltartalékot képzett a bankcsoport.

A kockázati költségek (értékvesztésképzés és hitelezési veszteségek) nagyságát a gyorsjelentés szerint jelentősen befolyásolták a portfoliótisztással kapcsolatos költségek, az árfolyam konstrukcióban lezárt ügyletekhez tartozó hitelkeret kivezetése miatt képzett céltartalék visszaírása. Eredményhatásuk 2017 második negyedévben +592 millió forint volt, ami jelentős változás a bázisidőszakokhoz képest.

A nem teljesítő hitelek aránya (NPL-ráta) a 2017. március végi 9,8%-ról és az egy évvel korábbi 12,6%-ról június végére 9%-ra csökkent. A problémás portfolió fedezettsége 69,8% volt az első félév végén.

A hitelkihelyezések volumene tovább nőtt a társaságnál. A lakossági hitelfolyósítások 6,3 milliárd forintos összege 21%-os növekedést jelent az előző negyedévhez képest. Ezen belül a lakossági jelzáloghitel folyósítás a bankszektor átlagánál kisebb mértékben, 15%-kal meghaladja az egy évvel korábbit. A vállalati kihelyezések 13,2 milliárd forintos összege az egy negyedévvel korábbihoz képest 36%-os bővülést jelent.A hitelek bruttó állománya enyhén nőtt a társaságnál egy év alatt. A saját hitelállomány 1,5%-kal nőtt, a refinanszírozott viszont 23%-kal visszaesett. Ugyanakkor a refinanszírozott hiteleknél három hónap alatt már 30%-os az emelkedés, miután soha ennyi (10) banki partnert nem refinanszírozott még a társaság - emögött az MNB jelzálogfinanszírozásra vonatkozó szabályozása áll.

Az ügyfélbetétek a bankszektor növekvő trendjével ellentétben az egy évvel korábbihoz és a március végihez képest is 2%-kal csökkentek az FHB-nál. A postán értékesített lakossági bankszámlák száma a negyedév végére 67,5 ezerre csökkent. Az FHB Csoport tagjai által kezelt összes - nem konszolidált - megtakarítási állomány június végén 923 milliárd forint volt. A Diófa Alapkezelő által kezelt alapok nettó eszközértéke 9,2%-kal nőtt az előző negyedév végéhez képest. A Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap nettó eszközértéke június végén megközelítette a 173 milliárd forintot és ezzel a Diófa által kezelt összes nettó eszközérték közel 38%-át adta.

Végezetül íme a részletesebb adatok: