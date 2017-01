Csatlakozik Trumphoz a Goldman elnöke, 284 millió dollárt visz magával

Amellett, hogy a körülbelül 220 millió dollárnyi Goldman-részvényét visszaváltja Cohn, a pénzintézet még fizet neki plusz 65 millió dollárt a jövőben várható teljesítmény alapján is.

A pénzintézet volt elnöke el akarja kerülni az összeférhetetlenség vádját Donald Trump vezető gazdasági tanácsadójaként, ezért- írja a Bloomberg Mindezen kívül a pénzintézet befektetési termékeiben (alapjaiban, hedge fundjaiban) lévő kitettségét is vissza kell váltania a szakembernek.Cohn egyébként elég jókor száll ki a vállalat részvényeiből, amelyeknek árfolyama rekord magasra szökött Trump megválasztása után. Bár a vezető lemaradhat ennél sokkal szebb napokról is, volt olyan politikussá avanzsálódott bankvezér is, aki kifejezetten jól járt az összeférhetetlenség miatt kötelezően véghezvitt eladással. Henry Paulson, akit 2006-ban amerikai pénzügyminiszterré választottak, pont a válság előtt szabadult meg a Goldman-kitettségétől.Egyes elemzők szerint egyébként korábban is volt lehetősége Cohnnak eladni a kitettségét, ezt nem tette meg, mivel ha egyszerre értékesít 220 millió dollárnyi Goldman-részvényt, az erősen úgy tűnhet, mintha nem bízna a vállalat kilátásaiban.A pénzember ráadásul megúszhatja az adózást is, ha például állampapírokba, vagy bizonyos befektetési alapokba fekteti tovább a részvényeinek visszaváltásán szerzett nyereségét.Cohn 1990 óta dolgozik a banknál, 2006-ban lett a vállalat társigazgatója, most az elnök, illetve működésért felelős igazgatói posztot hagyta ott azért, hogy csatlakozni tudjon Trump gazdasági tanácsadói testületéhez. Korábban sokan várták tőle, hogy Cohn veszi majd át Lloyd Blankfeintől a pénzintézet vezérigazgatói posztját. 2016-ban 20 millió dolláros fizetést kapott a banktól.A banktól való távozás részleteiről itt írtunk: