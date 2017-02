Csatlósokat gyűjt az Intesa a Generali felvásárlásához

Jelentkezzen Ön is március 2-ai Biztosítás 2017 konferenciánkra! ÁTTEKINTÉS

Egyes források alapján az Intesa vezére már nagyban készülődik a Generali felvásárlására, a hírek szerint. Úgy tudni, hogy a bankvezér addig biztos nem lép az ügyben, amíg a bank és a biztosító intézményi ügyfelei nem biztosították támogatásukról és nem kérdezték meg a részvényesek véleményét a tranzakcióról.- állítják a nevük elhallgatását kérő források. A hírek szerint Messina már megkérdezte a tranzakcióról a BlackRockot, a Generali egyik befektetőjét, illetve már több generalis részvényessel is beszélt az ügyről.A források úgy tudják,, amely jelenleg 15 euró környékén tartózkodik. Szó van arról is, hogy a Generali megvételét követően az Intesa megszabadulna a biztosító néhány eszközétől, ezeknek egy részéért az Allianz állítólag már be is jelentkezett.

Miután az egyik olasz újság megírta, hogy akár 5-6 milliárd euróért bevásárolná magát az Intesa Sanpaolo a Generaliba, a biztosító megelőző csapást mért a bankra azzal, hogy 3,01%-nak megfelelő szavazati jogot szerzett benne, meghiúsítva az Intesa tervét. Az olasz jog szerint ugyanis egy társaság nem szerezhet 3% feletti szavazati jogot egy másikban, ha ez fordítva már fennáll, az efölötti részvényrészesedést pedig egy éven belül értékesítenie kell. Ezt a szabályt csak akkor tudja felülírni az Intesa, ha a Generali legalább 60%-ára nyújt be ajánlatot.Messina nemrég még azt nyilatkozta , hogy semmitől sem kell megvédenie magát a Generalinak. Az Intesa nem a háttérben, hanem a nyilvánosság előtt tesznek lépéseket, akármilyen "kombinációt" is alakítanak majd ki a Generalival. A piac pedig képes lesz ítéletet hozni erről - tette hozzá a bankvezér.