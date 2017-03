Csilingel a kassza a svájci banknál: milliós bónuszt vihet haza a bankvezér

Thiam 2015-ben vette át a Credit Suisse vezetését, akkor 4,57 millió frankos fizetést kapott az első hat hónapjára, de a bónuszáról lemondott a cég gyenge teljesítményére hivatkozva. Tavalyra vonatkozóan 3,09 milliárd franknyi bónuszt osztott ki a bank, ebből a cégvezér közel 12 millió frankot vihetett haza.A tavalyi év már a második volt a sorban, amikor veszteséggel zárt a bank, ebben az amerikai hatóságoknak kifizetendő 5,3 milliárd dolláros bírság is szerepet játszott. Az ügyhöz közel álló források szerint a svájci bank részvényeladásban gondolkodik, hogy 3 milliárd franknyi tőkéhez jusson.Más európai bankoknál kisebbek lesznek a bónuszok, a Deutsche Banknál például 80%-kal visszavágták a bónuszkeretet tavalyra vonatkozóan a rekord magasságú bírságok miatt. Az HSBC 12%-kal, a Barclays pedig 1%-kal csökkentette a keretet.A Credit Suisse svájci riválisánál, a UBS-nél az elmúlt négy év alatt a legkisebb összegű bónuszokat osztják ki most, miután tavaly visszaesett a profit. Így tavalyra vonatkozóan 17%-kal vágják vissza a keretet, de így is közel 3 milliárd franknyi bónuszt osztanak ki a dolgozóknak, a cégvezér, Sergio Ermotti 13,7 millió frankot vihet haza.