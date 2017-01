Csúcstalálkozóra készülnek a németek: 20 bankot csábítanak el Londonból

Frankfurt egyre többet tesz azért, hogy a német pénzügyi központba költöztessék a bankok azokat a műveleti egységeiket, amelyeket a Brexit miatt Londonból kiköltöztetnek a Reuters ügyhöz közelálló forrásai szerint.Ez lesz az első ilyen jellegű hivatalos fórum Németországban, az eseményt a német tőzsdefelügyelet, a Bafin szervezi. A konferencia célja, hogy egyszerre tudják az összes érdeklődő pénzintézet egyre összetettebb kérdéseit megválaszolni, valamint egy általános tájékoztatót akarnak nyújtani a bankoknak a német üzleti feltételekről, szabályokról.A Bafin várhatóan arról is tájékoztatni fogja a bankokat, hogy nem elég, ha csak bejelentik bizonyos üzletágaikat Frankfurtba, operatív szervezetet is kell működtetniük, saját kockázatkezelési intézkedésekkel, szenior vezetőkkel együtt.Más források szerint a találkozón a német jegybank és az Európai Központi Bank képviselői is részt vesznek majd.A Bafin megerősítette a hírügynökségnek, hogy a találkozóra sor kerül majd, de többet nem mondott róla. A Bundesbank és az EKB nem kommentálta az értesüléseket.