Deutsche: versenyhátrányban az európai bankok

Az Európai Unió új irányelve szabályozza, hogy a bankok mikor fizethetik ki a vezető beosztású alkalmazottjaiknak járó bónuszokat. A Deutsche Bank vezérigazgatója szerint ez megnehezíti a pénzintézeteknek, hogy tehetséget vonzzanak magukhoz, mivel egy új alkalmazottnak akár öt évet is várnia kell, hogy megkapja a munkájáért járó jutalmat. Cryan szerint ez versenyhátrányt jelent az európai bankoknak az amerikai székhelyű versenytársaikkal szemben. Hozzátette, hogy az irányelv arra készteti a pénzintézetek vezetését, hogy különválasszák a befektetési banki divíziójukat, mivel azok nem tartoznak az új szabályozás hatálya alá.A Németországban augusztus óta hatályos direktíva most kerül bevezetésre Európa-szerte. Az irányelv kimondja, hogy minden európai székhelyű pénzintézet az összes alkalmazottja számára halassza el a bónuszok kifizetését. Az amerikai Dodd-Frank törvénytervezetnek is része lett volna egy hasonló szabályozás, de az végül nem lépett hatályba.Az új szabályozás különösen keményen érinti a Deutsche Bankot, ami 2016-ban 80%-ot vágott a bónuszkifizetésein. Ez a pénzintézet történetének legnagyobb bónuszcsökkentése volt.Már volt rá példa, hogy egyes jelöltek az irányelv miatt fordítottak hátat a bank által felajánlott pozíciónak - állítja a Bloomberg névtelen forrása.