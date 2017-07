Drága az OTP?

A bankrészvényeknél a leginkább figyelt mutató, az árfolyamot a könyv szerinti értékkel összevető P/BV alapján az OTP - már régóta - Európa legdrágább bankjai közé tartozik, a 2018-as elemzői várakozások alapján számolt mutató 1,5-ön áll, ennél már csak 6 bank drágább azon a listán, amelyen azok a pénzintézetek állnak, amelyek legalább akkorák, mint az OTP. A Julius Baer (nem feltétlenül szektortárs), a Swedbank, Swenska, a KBC, a Banca Transilvania és a Komercni még drágább, mint a magyar bank.

A régiós bankok közül az OTP az egyik legdrágább, csak a cseh Komercni és a román Banca Transilvania drágább.

Ha tovább szofisztikáljuk a P/BV mutatót, és a könyv szerinti érték helyett a tangible book value-t használjuk (a könyv szerinti érték az immateriális javak és a goodwill nélkül), akkor is hasonló a kép, az OTP az egyik legdrágább bank, de nem véletlenül, hiszen a profitabilitása is kiemelkedő.

A P/BV és P/TBV alapján készített ábrákról is látszott, hogy nagyjából azok a mutatók alapján árazzák a befektetők az európai bankokat, magasabb saját tőke arányos megtérüléshez magasabb árazási szorzó tartozik, alacsonyabbhoz pedig alacsonyabb mutató. A most következő ábrákon jól látszik, hogy a bankokat nem P/E (árfolyam/egy részvényre jutó adózott eredmény) alapon árazzák, az egyes bankok árazásához tartozó pontok nem rendeződnek a regressziós egyenes közelébe, inkább logika nélküli halmazt alkotnak. Az azonban igaz, hogy az OTP továbbra is inkább olcsónak mondható, igaz, a következő években a szektortársakénál alacsonyabb profitbővülés várható a magyar banknál, a profitfordulat nagy része ugyanis már az előző negyedévekben lezajlott az OTP-nél.

A régiós bankok közül a P/E mutató alapján az egyik legolcsóbb az OTP, igaz, a Komercni, az Erste és a BRD kivételével minden régiós banknál magasabb profitbővülésre számítanak az elemzők, mint az OTP-nél.

Összességében tehát az OTP a kiemelten figyelt P/BV és P/TBV mutató alapján az egyik legdrágább európai bank, de profitabilitása miatt ott is van a helye a legmagasabban árazott pénzintézetek között, P/E alapon viszont még mindig olcsó, ami szintén nem véletlen, a profitfordulat nagy részén már túl van az OTP, ha olyan bankot keresünk, ahol a következő években magas profitnövekedés várható, akkor azt máshol kell keresni.