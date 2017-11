Egy ország nyomorán akart nyerészkedni, most hatalmas bukó lehet belőle

Múlt hét csütörtökön 1,1 milliárd dollárnyi adósságot kellett volna visszafizetnie Venezuelának, Nicolas Maduro azonban csak annyit ígért, hogy "istenbizony" kifizetik majd az összeget. Ezzel egyidőben az elnök döntött egy testület felállításáról, mely dönt "az átstrukturálásáról és a jövőbeli fizetésekről", hogy az ország állampolgárainak szükségleteit, részesítsék előnyben. Ezt pedig nehéz nem úgy érteni, hogy az ország vezetője már a jövőbeli csődöt készíti elő:Ez pedig rossz hír az amerikai Goldman Sachsnak, amelynek alapkezelője még tavasszal vásárolt be 2,8 milliárd dollár névértékű kötvényt a másodpiacon 865 millió dollárért, a kötvényeket a PDVSA állami olajtársaság bocsátotta ki 2014-ben. A papírokra évi hat százalékos kamatot fizetnek, de nem is ez, hanem a jelentős diszkont lehetett vonzó, hiszen alig 30%-os árfolyamon juthattak a papírokhoz a források szerint:Igaz, azóta a bank alapkezelője már megszabadult egy jelentősebb kötvényállománytól, de még mindig az alapkezelő a PDVSA 2022-ben lejáró kötvényállományának legnagyobb tulajdonosa, amely a harmadik negyedév végén 1,3 milliárd dolláros névértékkel bírt.Nem a Goldman alapkezelője az egyetlen befektető, amely jelentőset bukhat az államadósság átstrukturálása miatt, de elemzők szerint ebből akár pluszban is kijöhetnek, mivel még ha át is strukturálják az adósságot, a venezuelai kötvények megtérülési értéke így is magasabb lesz, mint amennyin ezek a befektetők anno hozzájutottak.