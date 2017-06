Egy euróért veszik meg a haldokló spanyol bankot

Pár órával ezelőtt a Santanderhez közel álló források még arról beszéltek, hogy a bank 5 milliárd eurós tőkeemelést tervez, részben azért, hogy ebből ajánlatot tehessen a Banco Popularra. A tőkeemelést a források szerint részvénykibocsátás útján lépné meg a bank. Az újabb hírek alapján a források igaznak bizonyultak, a Santander valóban ajánlatot tett a Banco Popular megvételére, és meg is vette azt egy euróért, de a korábbi hírekhez képest magasabb, 7 milliárd eurós tőkeemelést hajthat végre a Santander.A Banco Popular már jó ideje küzd mérlegének helyreállításával, főként a nem teljesítő ingatlanhitelek emésztik fel a bank tőkéjét. Csak múlt hét óta a bank árfolyama 53%-ot esett, ezzel a piaci kapitalizáció 1,33 milliárd euróra csökkent. A problémákkal küszködő spanyol bank az elmúlt hetekben legalább 209 millió eurónyi tőkét emelt azzal, hogy eladta a Targobankban lévő részesdését, továbbá kisebbségi részesedését a Merlin Properties Socimi ingatlanvállalkozásban.

Újabb csapás volt a bankra nézve az is, hogy kedden a Moody's is leminősítette a bankot, a hitelminősítő szerint a bank jövőjével kapcsolatos találgatások az ügyfelek és a befektetők bizalmát is rontják.