Egymilliárd dollárért adja el a Citi az egyik üzletágát

A Citi a megállapodás alapján a fizetési késedelembe eső adósokkal való kapcsolatfelvételi és a jelzáloghitelekhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatásokat adja el, ami mintegy 780 ezer, a Fannie Mae és a Freddie Mac által biztosított jelzálogot érint. A vevő, a New Residential Investment 980 millió dollárt fizet az eszközökért.A megállapodással a Citinek lehetősége lesz visszatérni a jelzáloghitelezés alapjaihoz és az új kihelyezésekre koncentrálni, semmint más hitelezők hiteleinek kezelésével foglalkozni - írja a lap. Az Inside Mortgage Finance adatai szerint a Citi szolgáltatási üzletágának mérete nagyjából a felére csökkent az elmúlt évtizedben, jelenleg a legnagyobbak listáján a hatodik helyet foglalja el.A tervek szerint a Citi nemcsak a más bankok jelzáloghiteleihez kapcsolódó szolgáltatásokat, hanem a saját hitelekhez kapcsolódóakat is kiszervezné. A bank közlése szerint a tranzakciók 400 millió dollárral csökkenthetik az adózás előtti eredményt, amit az első negyedévben könyvelhetnek majd el. A New Residentiallel kötött megállapodás várhatóan az év első felében lép érvénybe.