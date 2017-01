Egyre jobbak az európai bankok kilátásai

javulnak a makrogazdasági kondíciók,

egyre meredekebb a hozamgörbe, vagyis hosszabb lejáraton egyre nagyobb marzsot generálhatnak a bankok (amelyek jellemzően rövid lejáraton vonnak be forrást, és hosszú lejáraton helyezik ki őket),

egyre kisebb nem teljesítő hitelállománnyal kell megküzdeniük a hitelintézeteknek.

2008 óta több mint feleződött a nyereség az európai bankoknál, az USA-ban viszont sikerült visszatérniük a bankoknak a korábbi szintre, tavaly például már rekordszintű nyereségük volt.

nem tudni egyelőre, hogy a Brexit milyen hatással lesz a pénzügyi szektorra, hiszen az EU-ból való brit kilépés konkrét módja sem ismert,

magas az olasz bankok nem teljesítő kitettsége.

Ez éles ellentétben áll az egy évvel ezelőtti helyzettel, amikor sorra rontották előrejelzéseiket az elemzők, és a részvénypiac is egyre borúsabb képest festett - idézi fel a hírügynökség, amely szerint a banki kilátások javulása alapvetően három tényezőnek köszönhető:Az elmúlt években épp az ellenkezőjét élte át a bankszektor ennek a három jelenségnek.A Centre for European Policy Studies nevű think tank becslése szerint az európai vállalatok finanszírozásának 77%-át a bankok elégítik ki, miközben az USA-ban ez az arány csak 40%, és sokkal nagyobb az egyéb finanszírozási formák, leginkább a vállalati kötvények szerepe. A hitelnyújtó bankok gazdasági életben betöltött szerepe ezért Európában sokkal hangsúlyosabb.Európában is maradték még természetesen komoly kockázatok:A Morgan Stanley elemzői szerint az év első felében mélypontra érkeznek a a nettó kamatbevételek, a legjobb európai bankrészvénynek ebben a környezetben a svájci UBS-t, a spanyol Bankiát és Caixabankot tartják.