Egyre olcsóbbak a befektetési bankok

A legnagyobb esések az európai, közel-keleti és afrikai (EMEA) piacon voltak tapasztalhatók, ezen belül is a dél-európai teljes költségből szerzett bevétel esett leginkább, átlagosan 20 százalékkal.A költségek csökkenése a bankoknak érvágást jelent, amelyek harcolnak azért, hogy nyereségesek legyenek a válság után, a felügyeleti szigor miatt nehezen tudnak már profitálni a hagyományos tevékenységükből.A legtöbb költséget a JP Morgan szedte be globális szinten, annak ellenére, hogy a befektetési bank költségei 5 százalékot estek tavaly, a pénzintézetet a Goldman Sachs követte.Több olyan pénzintézet is volt, amely növelte a költségekből szerzett bevételét a globális csökkenés ellenére, az Evercore, a Lazard és a Rothschild is több mint 10 százalékos költségnövelést hajtott végre.A volt szovjet tagállamok befektetési bankjai is növelték a költségekből szerzett bevételeiket, amelyek jelentősen lecsökkentek az olajárak esése miatt. Az 51 százalékos növekmény Oroszországban mindössze 348 millió dolláros bevételt jelentett, amely eltörpül például a kínai 10 milliárd dolláros szám mellett.