Egyre szívesebben netbankol a magyar

A piackutató keddi közleménye szerint majdnem minden ötödik 15 és 59 év közötti használ banki alkalmazásokat, miközben a korosztály 85 százalékának van okostelefonja. Arányuk a negyvenes éveikben járók körében nőtt a legnagyobb mértékben - majdnem 80 százalékkal - a tavalyi adatokhoz képest, de a 30 és 40 közöttieknél is majdnem 50 százalékos az emelkedés.Jelentős azok száma, akik nem csak egyenlegüket ellenőrzik, hanem pénzügyi műveleteket is indítanak okostelefonról, a felhasználók 70 százalékuk átutalást is intéz ilyen módon - írták.A cég a banki alkalmazások és a mobilfizetés további terjedésére számít: felmérésük szerint a 30 év alattiak majdnem mindegyikének van már okostelefonja, amely - mint írták - nélkülözhetetlen eszközzé vált az elmúlt években.A Gfk Digital Connected Consumer kutatása az infokommunikációs eszközöket, telekommunikációs szolgáltatásokat, az internethasználat jellegzetességeit és az online tevékenységeket vizsgálta.