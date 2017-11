EKB: közel 50 bank települne át Londonból Európába

Nouy keddi frankfurti nyilatkozata szerint e mintegy 20 bank nem mindegyike nyújtott még be formális igényt, de nagyon hamarosan sor kerülhet erre. Szerinte "egyre jobban értik" a helyzetet az érintett cégek - írja a Bloomberg Az európai kontinens városai közül Frankfurt lehet a nyertese a Brexitnek. A JP Morgan Chase hamarosan aláírja az irodabérletről szóló szerződését, amit már a Goldman Sachs meg is tett, igaz, 2019-ig nem tervezik, hogy be is költöznének új irodaházukba. A Citigroup és a Deutsche Bank egyelőre vizsgálja a piacot.Peter Altmaier ügyvezető német pénzügyminiszter szerint óriási az érdeklődés a nemzetközi bankszektor részéről Frankfurt iránt, és ők nyitott ajtókkal, képzett munkaerővel és átlag feletti szabadidős lehetőségekkel fogadják az újonnan érkező pénzügyi szereplőket.A Sam Woods szerint 75 ezer állást veszthet Nagy-Britannia a banki és biztosítási szektorban, ha elhagyja az Európai Uniót.