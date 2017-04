Elárulta a volt Fed-elnök, mi okozhatja a következő válságot

Szerintem van egy dolog, amit érdemes figyelni- nem is beszélve arról, hogy ez egy probléma forrása lehet - ez az árnyékbank-rendszer lenne: a nem banki - de az Egyesült Államokban hatalmas - pénzpiaci alapkezelő, értékpapírosítás, nem banki pénzügyi cégek rendszere.

Dennis Lockhart úgy véli, hogy az ország pénzügyi rendszere rossz egészségi állapotban van, elsősorban a gazdasági válság utáni felügyeleti nyomás miatt. Az igazi- mondta a szakember a CNBC -nek.A volt felügyeleti vezető úgy véli, hogy aggregáltan jelentős piaci részesedése van már most is ezeknek a felügyelet radarján kívül működő pénzügyi vállalkozásoknak, hamarosan pedig elég nagyra nőhet az amerikai árnyékbank szektor ahhoz, hogy "valami történjen" miattuk.Lockhart úgy véli, hogy az európai és amerikai bankok miatt már nem kell aggódni, azt mondta, "meglepődne", hogy ha Trumpék felügyeleti reformja bármelyik pénzintézetnek is jelentős kárt okozna. A pénzintézeti szabályozásokat egy örökmozgóhoz hasonlította: szerinte Obama kormánya alatt túlságosan egy irányba lendült az inga (vagyis a túlszabályozás felé), most pedig az ellenkező irányba lendül majd vissza. Szerinte egyedül az kérdés, hogy mekkora lesz ez a lendület.