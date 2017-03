Elbukik a kormány az Európai Bankhatóságért folytatott harcban?

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Hitelezés 2017 konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Párizsban működik az uniós tőzsdefelügyelet (ESMA), Frankfurtban pedig az uniós pénzügyi fogyasztóvédelmi hatóság (EIOPA), ezért is volt eddig is szó elsősorban erről a két költözési célpontról.

A Brexit miatt az Európai Bankhatóságnak (EBA) költöznie kell Londonból. A Frankfurter Allgemeine Zeitung úgy tudja, hogy az Európai Bizottság és több tagállam most arról vitatkozik, hogy érdemes lehet-e továbbra is külön szervezetként fenntartani az európai bankpiacot felügyelő hatóságot, vagy ha már amúgy is költöznie kell, akkor egy már működő szervezettel kellene összevonni.A frankfurti lap úgy értesült, hogy még nem született végső döntés, az Európai Bizottság hamarosan konzultációs eljárást kezdeményez az ügyben.Jeroen Dijsselbloem, az Eurócsoport vezetője a FAZ-nak tett korábbi nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy szerinte a bankfelügyeletnek idővel az Európai Központi Bankhoz kellene csatlakoznia, de a két funkciót "kínai fallal kellene elválasztani". A probléma megoldásához szerinte az uniós alapszerződés módosítására lenne szükség.Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tavaly júliusban közölte, hogy a kormány arra törekszik, hogy a Nagy-Britanniából távozó gazdaságilag fontos szereplőket Magyarországra vonzza. Fontosnak tartja azt is, hogy az európai uniós intézmények közül Budapestre vonzzanak egyes szereplőket. Magyarország kandidál arra, hogy az Európai Bankfelügyeleti Hatóság központja, ha kénytelen lesz Londonból távozni, Közép-Európába - Budapestre - költözzön.A több mint 150 alkalmazottat foglalkoztató, az egységes uniós pénzügyi piacot értékelő, a bankszabályozást egységes európai keretbe foglaló, a pénzügyi rendszer gyenge pontjait feltárni hivatott Európai Bankhatóság főigazgatója egyébként megalakulása óta Farkas Ádám aki 2009. június 29-étől 2010. június 30-áig volt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának elnöke, és korábban a CIB és az Allianz bankok vezérigazgatójaként is tevékenykedett.