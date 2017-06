Elfogadták Trumpék nagy Wall Street-i dobását

az éves Fed-stresszteszteket kétéves gyakoriságúra csökkentené,

elvenné a pénzügyi fogyasztóvédelmi hivatal (CFPB) hatalmának jelentős részét, illetve át is nevezné a hivatalt, az igazgató kinevezéséért pedig az elnök lenne felelős.

A Financial CHOICE törvény a Dodd-Frank törvény lazítását célozza meg elsősorban, többek köztA tervezet részleteiről itt írtunk:A lazítást főleg azzal indokolják, hogy a Dodd-Frank nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen a nagybankok még nagyobbak lettek, míg a kisbankok nem tudtak rendesen fejlődni.A CHOICE kritikusai szerint a törvény túlzottan lazít a bankokra vonatkozó szabályozáson és rontja a pénzügyi rendszer stabilitását. CNBC szerint a törvénynek nem sok esélye van ahhoz, hogy a kongresszus támogatását is megnyerje.