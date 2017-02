Elindult Olaszország legnagyobb részvénykibocsátása, esik az UniCredit

Miközben az olasz FTIT8300 tőzsdeindex 4,7%-os esett tegnap, az UniCredit részvényei 6,9%-kal kerültek lejjebb. A Reuters által megszólaltatott traderek szerint a részvényekkel szinkronban esett a meglévő tulajdonosok számára kibocsátott jegyzési jogok árfolyama is, és 18,85%-kal került lejjebb hétfőn. Spekulatív arbitrázsnak elmondásuk szerint nem volt jele a piacon.A bank részvényárfolyamának esését azzal magyarázzák, hogy a részvényjegyzésből kimaradni szándékozó meglévő tulajdonosok egy része a tőkeemelés első napján megvált részvénycsomagjától vagy annak egy részétől. Azok a részvényesek ugyanis, akik nem kívánnak élni jegyzési jogukkal, de megtartják papírjaikat, 70%-os hígító hatással számolhatnak. Ahogy arról múlt héten beszámoltunk, minden 5 meglévő törzsrészvény után 13 új részvényt ajánl fel tulajdonosainak a bankcsoport 8,09 eurós áron.Nem kedvezett az árfolyamnak az általánosabb befektetői környezet romlása sem, a francia kötvényhozamfelárhoz hasonlóan az olasz is jelentősen emelkedett hétfőn, és 2014 októbere óta nem látott magas szintre, 200 bázispontra nőtt a 10 éves papírok hozamfelára a német kötvényekhez képest.Pénteken közölte a bank: a 3% feletti tulajdonosainak egyike sem jelezte addig jegyzési szándékát a részvénykibocsátás során. A Capital Research and Management Company 6,7 százalékos, Abu Dhabi szuverén alapja, Aabar és a BlackRock pedig 5 százalék körüli részesedéssel bír a bankcsoportban.A többi olasz bankrészvénnyel sem bántak tegnap kesztyűs kézzel a befektetők: az UBI 5,5%-ot, a Banco BPM 5,9%-ot, az Intesa Sanpaolo 2,4%-ot veszített kapitalizációjából a hét első napján.Az UniCredit a múlt héten közölte: 11,8 milliárd eurós veszteséget ért el 2016-ban, elsősorban a 17,7 milliárd eurós, értékesíteni tervezett nem teljesítő hitelállományán elkönyvelt leírások miatt.