Elstartolt a 20 milliárd eurós olasz bankmentés

Az alsóház is jóváhagyta az olasz bankmentési tervet, amit Paolo Gentiloni kabinetje nyújtott be decemberben. Többek közt vészhelyzeti likviditási garanciákat és tőkeinjekciókat adnának a küszködő hitelintézeteknek, az állami bankmentési szabályokkal összhangban. Várhatóan azoknak a pénzintézeteknek, amelyek kérik az állami segítséget, a kötvényeseik egy része is kárt fog elszenvedni - írja a Bloomberg Legelőször a világ legöregebb bankja, a Monte Paschi kap majd a forrásokból, miután decemberben nem sikerült elég befektetőt találnia a piaci alapú feltőkésítéshez. Az Európai Központi Bank (EKB) elvárása szerint 8,8 milliárd eurót kell a bankba önteni "megelőző jellegű újratőkésítésként".Az olasz gazdaság az eurozóna harmadik legnagyobbja, 360 milliárd eurós nem teljesítő hitelállománnyal küzdenek, ami a nyereségességet és a befektetők bizalmát egyaránt lerontotta. A Monte Paschi államosítása az 1930-as évek óta a legnagyobb államosítás lesz, könnyen lehet, hogy két másik bank, a Veneto Banca SpA és a Banca Popolare di Vicenza is erre a sorsra jutnak majd, erről itt írtunk:Átmenetileg a pénzügyminisztérium egyébként részesedést szerezhet még a Quaestio Capital Managementben is, Alessandro Penati, a társaság elnöke szerint.A Monte Paschi részvényeinek kereskedését egyébként már hetek óta fel van függesztve.