Eltűnt a magyar bankfiókok negyede és a dolgozók tizede

A 10 legnagyobb magyar bank alatt ezúttal a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező, lakossági szolgáltatásokban is aktív kereskedelmi bankokat értjük. Alkalmazotti létszám szerinti sorrendjük az alábbi ábrán látható (az Erste volt az egyetlen, amely nem árulta el 2016-os létszámát, így nála a 2015-ös létszámmal számoltunk mindenhol).

Az OTP vezető helyét semmi sem veszélyezteti, ugyanakkor feltűnő, hogy a nagy lakossági ügyfélszámmal rendelkező bankok (OTP, K&H, Erste, Budapest Bank) ezen a listán is élen állnak, a vállalatokra fókuszáló nagybankok azonban kisebb létszámmal is jól elműködnek. Ugyanez a sorrend a négy legnagyobb banknál a fiókszám szempontjából is.

Érdekes, hogy mindez hogyan változott 2008 vége, vagyis a válság kezdete óta: az FHB létszáma és fiókszáma elsősorban az Allianz Bank korábbi megvásárlása miatt emelkedett, míg az OTP számait (a jelek szerint különösen a létszámát) az Axa Bank lakossági üzletágának tavaly novemberi integrációja emelte meg. Az Erste Bank esetében idén a Citibank lakossági és kártya üzletágának megvásárlása hozhat szintén pozitív irányú változást.

A bankok többségénél azonban nem látható ilyen pozitív változás. A legdrámaibb szűkítést a létszám és a fiókszám szempontjából a CIB-nél, illetve a Raiffeisennél hozta a válság. Ez valószínűleg nem független attól, hogy e bankok az MKB-hoz és némileg az Erstéhez hasonlóan jelentős hitelezési (különösen projekthitelezési) veszteségeket szenvedtek el az elmúlt években, így a többieknél jelentősebb költségcsökkentésre kényszerültek.

Ha megnézzük, mit hozott a tavalyi év, akkor érdemes kiemelni, hogy a Raiffeisen 2015-ben bejelentett dolgozóilétszám-csökkentésének tetemes része 2016-ra esett, de a Sberbank is hasonló mértékben csökkentette létszámát. A CIB is dolgozóinak több mint (nettó) tizedétől vált meg, miközben a stratégiai szövetségek sorozatát kötő, valamint új értékesítési csatornákban erősítő FHB-nál, illetve az Axát megvásárló OTP-nél nőtt az állomány.

A legnagyobb fiókbezárást a Sberbank hajtotta végre az utóbbi időben, igaz, itt néhány fiók bezárása is arányaiban jelentős hálózatszűkítésnek számít. Az MKB is bezárta fiókjainak csaknem tizedét tavaly, az FHB és az OTP hálózata viszont új tagokkal bővült.

Az alábbi ábrán összesítettük a 10 legnagyobb bank létszámát és fiókszámát: 2008-hoz képest a létszám 11%-kal, az akkori 30 560 főről 27 946 főre csökkent (az Ersténél, mint említettük, a 2015-ös létszámot figyelembe véve), a fiókszám pedig 1530-ról 1152-re, vagyis 25%-kal csökkent.

Az MNB a teljes hitelintézeti szektorra mutatja be statisztikáiban az adatokat (a hálózati egységek számára 2013 óta): ez alapján a teljes szektor létszáma 2008 óta 13%-kal, fiókszáma pedig 2013 óta 12%-kal csökkent.

A banki ügyfélszokások megváltozása, a digitalizáció és a kettőt figyelembe vevő folyamatoptimalizáció a létszámban és a fiókhálózatban is tovább szűkülést ígér a következő évekre. Ennek hatását az üzleti aktivitás növekedése kompenzálhatja, kérdés, melyik tényező lesz az erősebb.