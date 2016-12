Emberek, eltűntek a kamatok Magyarországon!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Talán a magyar kötvényalapok (és részben a pénzpiaci alapok) befektetői azok a lakosság körében, akik a legközvetlenebbül érzékelik, amiről cikkünk bevezetőjében írtunk. A kötvényalapok teljesítményére ugyanis jótékony hatással volt az utóbbi évek hozamcsökkenési trendje, amely felértékelte az alapok portfóliójában lévő kötvényeket. Míg a lekötött bankbetétben takarékoskodó ügyfelek egyszerűen csak annyit érzékeltek, hogy betétjükre egyre kisebb kamatot fizetnek a bankok, a kötvényalapba fektetők élvezni tudták a hozamcsökkenésnek a pozitív, a portfólióban tartott eszközöket felértékelő oldalát is. Ennek köszönhetően a bankbetéteknél jóval magasabb hozamot realizálhattak, ahogy az alábbi ábrán is látható azonban, a kötvénypiaci hozamcsökkenés fokozatos kifulladása miatt egyre kisebbet. A csökkenő hozamkörnyezet az alacsony vállalati finanszírozási költségeken, de főleg a nullához konvergáló diszkontrátán keresztül a részvények árfolyamának is kedvezett.

tavaly decemberben hét év után, idén decemberben pedig újabb egy év után ismét kamatot emelt a Fed,

jó esély van rá, hogy jövő ilyenkor már az Európai Központi Bank is megkezdi mennyiségi lazításának kivezetését, és egyre kevésbé hat hozamcsökkentő tényezőként az európai monetáris politika a magyar kötvénypiacra,

valószínűleg lezajlott az MNB önfinanszírozási programjának is a nagy része, amelynek oroszlánrésze volt eddig a csökkenő hozamkörnyezet fenntartásában,

az MNB kamatcsökkentési ciklusa pedig egyelőre megállt, az alapkamat május óta 0,9%-on áll.

Különösen a Nyugat-Európában megfigyelhető, tartósan negatív hozamok láttán elhamarkodottnak tűnhet a csökkenő hozamkörnyezet végéről írni. Mégis, nem voltak olyan erősek az erre utaló jelek az elmúlt években, mint most:

a meglévő saját kötvényportfólióján jelentkező felértékelődésre egyre kevésbé számíthat,

a lejáratig tartott kötvények megújítása pedig a korábbinál jóval kisebb hozamot ígér számára.

A hozamcsökkenés nagy vesztese lehet a pénzügyi szektor, ennek is az a része, amelyA kötvényalapokba fektető lakossági befektetők mellett a bankok, lakás-takarékpénztárak, biztosítók ezt a legkülönfélébb csatornákon keresztül megérzik - a biztosítók például nemcsak megtakarítási jellegű biztosítási állományukon, hanem úgy is (sőt, főleg úgy), hogy a kötelező biztosítások vagy vagyonbiztosítások díjából képzett tartalékaik hozama egyre kevésbé kompenzálja a biztosítási tevékenységen elkönyvelt esetleges veszteségüket.Ebből a szempontból a pénzügyi szektornak az a része a szerencsésebb, amelynek nemcsak a hozamcsökkenés, hanem a hozam abszolút alacsony szintje is értékes. Amely a megcsappant hozamokat és kamatokat volumennövelésre képes kihasználni. Ennek talán egyetlen igazi terepe és haszonélvezője a hitelezés, ahol az elmúlt egy évben nemcsak a kamatok csökkentek, de az új kihelyezés volumene is szépen nőtt. A lakossági hitelezésben idén is kétszámjegyű mértékben bővült például az új kihelyezés, a hitelezés fellendülésének mozgatórúgói között pedig a lakáspiac és a fogyasztás felpörgése mellett rögtön ott a kamatcsökkenés pozitív hatása.

a bankbetéteken belül fennmarad a látra szóló, lekötés nélküli betétek elmúlt években kialakult dominanciája,

a lakossági megtakarítások egyik húzóereje pedig az állam bőkezűsége marad, amely egyrészt a betétinél magasabb állampapír-kamatokon, másrészt az állami támogatások (nyugdíjcélú megtakarítások, lakás-takarékpénztári konstrukciók) vonzerején továbbra is meglátszik majd.

A pénzügyi szektor befektetései mellett 2017 egyelőre nem sok jót ígér azoknak a lakossági befektetőknek sem, akik lejáratig tartott, alacsony kockázatú befektetésekben, például lekötött betétben vagy állampapírban gondolkodnának. A hozamcsökkenés kifulladása ugyanis nem jelent automatikusan hozamemelkedést és ezzel a banki kamatok vagy az ezeknél azért magasabb (és az elmúlt években az új értékesítés szempontjából népszerűbb) lakossági állampapírok kamatának szárnyalását. Valószínűbb, hogy hosszú évekig az alacsony hozamkörnyezet lesz a kulcsszó, és a jegybanki kamatemelések is a lehető legnagyobb óvatossággal indulnak csak el.A lekötött betétek kamata manapság 0,5% körüli, és bár jövőre már nem kell a kamatbevételek után egészségügyi hozzájárulást fizetni (ez eddig 6% volt), ez egy átlagos magyar befektető konyhájára nem sokat hoz majd. Várható, hogy