Erste-vezér: Egészen más világ van a bankszektorban

Mostanában gyakran jobban aggódunk amiatt, hogy mi történik az országon kívül, mint az országon belül

Egészen más világ van a bankszektorban, annyira alacsony kamatokon finanszírozzuk a kis és középvállalatok. Most már a bankárok sora ott áll minden nagyobb kkv előtt és kérdezi a cégvezetőket, hogy nem akarnak-e beruházni

Az Erste magyarországi vezére a beszélgetés elején a magyar gazdaság erősödésének bankszektorra gyakorolt hatásáról beszélt. Itt megemlítette, hogy például a felminősítés tükröződik az egyre szűkülő kamatmarzsokban, a gazdaság erősödése pedig jót tesz a hitelezésnek.Arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy az eladósodáshoz az emberek részéről a jobb jövőbe vetett hitre van még szükség.- mondta a bankvezér utalva a feszült nemzetközi politikai és gazdasági helyzetre.Arra is kitért, hogy a lakosság még mindig nagyon óvatos a hitelfelvétel tekintetében és a bankszektort is kötik a szabályok, a CSOK azonban érezhető hatást fejt ki. Azt a megjegyzést, hogy nem elég erős a verseny a magyar bankszektorban a hitelezés tekintetében mosolyogva hallgatja, mivel minden bankra óriási nyomás helyezkedik, egymástól veszik el az ügyfeleket.- magyarázta a bankár.Remélem, itt felelősségteljesen döntenek az emberek, ami a hitelfelvételt illeti - tette hozzá.