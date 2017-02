Falnak ment az OTP

Gyorsan, sokat emelkedett az OTP árfolyama

Érik már egy nagyobb korrekció, ezt a technikai kép is erősíti

Nagy rali

Nehéz nem szuperlativuszokban beszélni az OTP-raliról, 2015. január óta közel 175 százalékot emelkedett a bankpapír árfolyama, csak az elmúlt egy évben közel 60, idén pedig már több mint 10 százalékot emelkedett az OTP. 2007. november 8-án zárt utoljára a tegnapinál magasabban a bankpapír, vagyis az OTP árfolyama több mint 9 éves csúcson áll.

Miért emelkedik?

Jó a hangulat a világ tőzsdéin: sem a brit népszavazás, sem Donald Trump megválasztása, sem az elmúlt hónapok terroreseményei nem tudják megállítani a részvényárfolyamok emelkedését, kifejezetten jó a hangulat, ami szinte minden szektor részvényeinek az árfolyamát felfelé segíti.

Divat szeretni a bankokat: ugyan különböző okokból, de az észak-amerikai és az európai bankpapírok árfolyama is nagyot emelkedett az elmúlt hónapokban, ami nem véletlen, a profi befektetők optimisták a szektorral kapcsolatban. A Merrill Lynch legfrissebb globális havi alapkezelői felmérése alapján a leginkább felülsúlyozott szektor a bankszektor, az európai felmérés alapján pedig a második leginkább felülsúlyozott szektor a bankszektor, ráadásul az alapkezelők véleménye szerint az egyik leginkább alulértékelt szektor még mindig a bankszektor.

Erős negyedik negyedév: a Raiffeisen előzetes számai alapján kifejezetten jó volt az osztrák banknál 2016 év vége, az eszközminőség javult, a tőkehelyzet erősödött, ez alapján a befektetők arra számíthatnak, hogy a tavalyi negyedik negyedév erős lehetett az OTP-nél is (a legfrissebb számokat március 3-án teszi közzé a bank).

További akvizíciók: az OTP tavaly decemberben jelentette be, hogy megveszi az 5. legnagyobb horvát bankot, a Splitska Bankát, ezzel a menedzsment egyrészt bizonyította, hogy nem csak aktívan keresi az akvizíciós lehetőségeket, de végre is hajt felvásárlásokat, ráadásul a 2014-ben megvett horvát és román bankhoz képest jóval nagyobb pénzintézetről van szó. A befektetők a bank erős tőkehelyzetéből kiindulva vélhetően további nagyobb felvásárlásokra számítanak.

Extra osztalék: egyre több elemző említi meg, hogy ha az OTP nem tud végrehajtani ár és/vagy méret szempontjából értelmezhető felvásárlást, akkor extra osztalékot is kifizethet.

Bankadó csökkentés: 2017-től jelentősen csökkent a magyarországi bankadó, de nem kizárt a további csökkentés sem.

Orosz sztrori: egyre több ország, köztük Magyarország is szorgalmazza az orosz szankciók feloldását, amennyiben ez bekövetkezik, az az orosz gazdaság egésze és az OTP orosz operációja szempontjából is pozitív.

Kockázatok

2016 nagyon erős év volt, részben egyszeri tételeknek köszönhetően vélhetően az év egészében teljesült a menedzsment korábban 2017-re várt profitabilitási célja (ROE>15%), ehhez képest több elemző azzal számol, hogy 2017-ben már csökken a bank profitabilitása, részben amiatt, mert a nettó kamatmarzs főként a magyar és a bolgár operációban nyomás alá kerül, részben pedig azért, mert az akvizíciókkal (Splitska Banka, AXA) kapcsolatos költségek és az esetlegesen újra emelkedő orosz és ukrán céltartalékolás nyomás alatt tartják a profitot.

A 15 százalék körüli saját tőke arányos megtérülés kifejezetten magas, sok elemző szerint nehezen fenntartható.

Az orosz és az ukrán operációt látványosan megerősítette az OTP, mindkét bank újra profitábilisan működik, a működési környezet azonban mindkét országban törékeny, amennyiben a két országban folytatódik a gazdasági visszaesés, és a helyi devizák gyengülnek, akkor újra veszteségesek lehetnek a leánybankok.

Nem olcsó: az OTP részvényeiben sokáig az volt a sztori, hogy a régiós bankokéhoz, elsősorban a cseh és lengyel szektortársakéhoz képest olcsók a magyar bank papírjai, ez azonban ma már nem igaz. Bár az OTP a legközelebbi szektortársak között kiemelkedő profitabilitás mellett működik, a bank részvényei ezzel együtt sem mondhatók vonzónak, a tágabban értelmezett régiónkban most már az OTP részvényei a legdrágábbak (P/BV=1,6). Ilyen árazás mellett bármilyen rossz hírre könnyen megremeghet a befektetők keze.

Miért esne az árfolyam?

Fontos szinthez ért az árfolyam

Azt, hogy miért eshet az OTP árfolyama, talán könnyebb megindokolni, mint azt, hogy általában miért lenne alulteljesítő az OTP. Előbbit többek között a nemzetközi befektetői hangulat romlása okozhatja, nagy valószínűséggel az OTP árfolyama is esni fog, ha ütik az európai és az amerikai tőzsdéket, ráadásul nem nehéz egy olyan részvényt adni, amelyik mostanra drága lett és az árfolyama meredeken emelkedett, utóbbit, vagyis az alulteljesítést viszont cégspecifikus tényezők okozhatnák, itt érdemes a bank bevételeinek alakulását figyelni, főként a nagyobb operációkban, Magyarországon és Bulgáriában.Az OTP árfolyama gyakorlatilag korrekció nélkül tavaly június óta meredeken emelkedik, mostanra azonban fontos szinthez ért, hiszen az emelkedő trendcsatorna tetejét érte el az árfolyam, de a mostani szint közelében fontos Fibonacci-szint is húzódik, ráadásul az RSI indikátor is túlvettséget jelez, ez utóbbinál a 70 feletti értékek jellemzően megakasztották az árfolyam emelkedését, egyébként napi, heti és havi időtávon is 78 körül áll az RSI értéke, vagyis több időtávon is túlvettség látszik az OTP-nél.