Felfedik a bankok a terveiket - A nagyok így készülnek a Brexitre

A bankok költözésével 10 ezer banki állás és további 20 ezer pénzügyi állást veszíthet el London, miután a Bruegel adatai szerint 1,9 ezer milliárd eurónyi tőkét vonhatnak ki innen az ügyfelek a Brexitet követően.

Bank of America

A hírügynökség forrásai szerint a Bank of America, a Standard Chartered és a Braclays az ír fővárost szemelte ki magának új európai központként, miközben a Goldman és a Citigroup inkább Frankfurt felé hajlik.A Bloomberg adatai szerint a JP Morgan 16 ezer brit dolgozójából 4 ezret érinthet a költözési hercehurca, a Morgan Stanley és a Goldman 6-6 ezer dolgozójából ezret-ezret, míg a UBS és az HSBC 5-5 ezer dolgozójából 1500, illetve 1000 dolgozót érinthet a Brexit. Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a Deutsche Bank és a Citigroup 9 ezer brit dolgozójából, illetve a Credit Suisse 6,6 ezer munkavállalójából hányat érinthet majd a költözés.Ha valóban hard Brexit következne be, a Bank of America esetében a legvalószínűbb új pénzügyi központként Dublint emlegetik. A bank képviselői emellett úgy tudják, hogy a pénzintézet Frankfurtba, Madridba, Luxemburgba és Amszterdamba is átköltöztetheti majd néhány dolgozóját.

Goldman Sachs

Az EU-n belüli pénzügyi központja Frankfurt lehet a Goldman Sachs számára, egy ügyhöz közel álló forrás szerint a bank ezer dolgozóját is átköltöztetheti, köztük trédereket és vezető beosztású menedzsereket is.

JP Morgan

Az ügyre rálátó források úgy tudják, hogy az amerikai nagybank Dublinban és Frankfurtban is nézelődött már potenciális központot keresve. Korábban a bank vezérigazgatója, Jamie Dimon azt mondta, hogy a 16 ezer brit dolgozójából 4 ezret is érinthet a költözés egy Brexit esetén.

UBS

Axel Weber elnök még a hónap elején azt nyilatkozta, hogy a bank azután hozza meg a végső döntést arról, hogy az 5 ezer brit dolgozójából átallokál-e 1500 embert máshova, hogy megkezdik a Brexitet. A bank Frankfurt és Spanyolország mellett is leteheti a voksát az EU-n belül.

HSBC

Az HSBC vezére, Stuart Gulliver még januárban azt nyilatkozta, hogy a befektetési banki bevételeinek 20%-át generáló dolgozóit Párizsba költöztethetik, ahol már évekkel ezelőtt megvettek egy francia kereskedelmi bankot. Még a tavaly júniusi Brexitről szóló népszavazás előtt Gulliver azt mondta, hogy a britek kiválásával az 5 ezer banki dolgozóból ezret is elköltöztethetnek a francia fővárosba.

Barclays

Az ügyre rálátó források úgy tudják, hogy a nagybank egyértelműen Dublin mellett tette le voksát új pénzügyi központjaként, sőt, további 150 ember felvételét is tervezik az új központba.

Standard Chartered

Úgy tudni, hogy a bank már több ír vezetővel is tárgyalt arról, hogy Dublin lehet az új pénzügyi központja, bár egyelőre még nem dőlt el az ügy, miután Frankfurt is felmerült a lehetséges célpontok között.

Citigroup

Egy január végi konferencián elhangzott, hogy a bank Londonban lévő brókeri-tréderi üzletágának egy részét Írországba, Spanyolországba, Olaszországba, Németországba, Franciaországba vagy Hollandiába költöztetheti. A bank konferencián lévő képviselője azt nyilatkozta, hogy várhatóan az év első félévének végéig megszületik erről a végső döntés.

Morgan Stanley

A bank Frankfurtban és Dublinban is keresi a potenciális központját, előzetesen 300 dolgozóját költöztetheti át a kiválasztott város egyikébe - mondják az ügyre rálátó források. Még a népszavazás előtt voltak olyan hírek is, miszerint a bank 6 ezer dolgozójából ezret érinthet egy potenciális költözés.

Credit Suisse

A bankhoz közel álló két forrás szerint Dublin lehet a bank EU-s pénzügyi központja. Februárban a bank pénzügyi igazgatója azt nyilatkozta, hogy az EU piacához való hozzáférés elvesztése két brit leánybankjánál 10-15%-os bevételkiesést is jelenthet a 4-5 milliárd dolláros bevételből.