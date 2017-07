Felminősítették az OTP-t

A gazdasági és az iparági kockázatok egyre kisebbek a magyarországi bankok számára, ez pedig támogatja a profitbővülést és a késedelmes hitelállományok leépítését

A hitelezés újra bővül, az ingatlanpiac fellendült, a hitelveszteségek szempontjából a legrosszabbon már túl vannak a bankok

A szabályozói és felügyeleti tevékenység jó minőségű Magyarországon

Az OTP finanszírozási profilja sokat javult, a magyar bankszektor átlaga feletti

az OTP még olcsóbban juthat finanszírozáshoz

a bank papírjai iránt emelkedhet a befektetői érdeklődés

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy az S&P Global Ratings2017. július 24-i közleménye alapján a hitelminősítő intézet az OTP Bank Nyrt. és azOTP Jelzálogbank Zrt. hosszú lejáratú deviza és forint adós minősítéseit ꞌBB+ꞌ-ról ꞌBBB-ꞌ szintre, befektetésre alkalmas kategóriába sorolta; a rövid lejáratú deviza és forint adós besorolás ꞌBꞌ szintről ꞌA-3ꞌ-ra javult. A hosszú lejáratú minősítések kilátása mindkét bank esetében stabil. Legutóbb tavaly júliusban lépett az S&P, akkor a korábbi "BB"-ről "BB pluszra" minősítette fel az OTP-t és az OTP Jelzálogbankot a hitelminősítő.Mostanra már mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriában van Magyarország, elsőként tavaly május közepén a Fitch, szeptember közepén az S&P, tavaly november elején pedig harmadikként a Moody's is visszaemelte befektetésre ajánlott kategóriába a magyar adósságot, ezt követte most az S&P felminősítése az OTP-re. A Moody's-nál egyébként már befektetésre alkalmas kategóriában van az OTP.Az S&P az elemzésében a következő tényezőket emeli ki:A hír egyértelműen pozitív, mert a felminősítést követőenAz OTP árfolyama kedd reggel közel 0,7 százalékot emelkedett, ami csak részben tudható be a felminősítésnek, az elmúl napokban látott esés után az európai tőzsdék ma mérsékelten emelkednek, ráadásul az OTP hétfőn 1,4 százalékot esett, részben tehát a nemzetközi hangulatjavulás segíti felfelé az árfolyamot, részben pedig a tegnapi esés korrekciója a most látható emelkedés.

A Takarékbank esetében megerősítette a társaság hosszú és rövid partnerkockázati besorolását az eddigi BB/B szinten a hitelminősítő. A Takarékbank kilátásai továbbra is pozitívak.