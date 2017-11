Földbe döngölték a pénzügyi forradalmárok a bankóriásokat

A fintech-cégek térhódításáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A TransferWise 280 millió dollárnyi forrást gyűjtöttek össze múlt héten, a cég határon túli terjeszkedéséhez gyűjtött pénzt.Közben kiderült, hogy a Funding Circle a Bank of England adatai szerint több kkv-hitelt helyezett ki, mint a "hagyományos" brit nagybankok három hónap alatt.A Funding Circle, egy peer-to-peer hitelezéssel foglalkozó fintech-cég, 114 millió fontnyi új hitelt helyezett ki a szeptemberig tartó három hónapban, miközben a nagybankok - amelyek a brit hitelezési piac mintegy háromnegyedét a kezükben tartják - csak 95 millió fontot folyósítottak a kis- és középvállalkozásoknak.A jó teljesítmény részben annak is köszönhető, hogy a befektetők rekordösszeget öntenek a fintech-cégekbe: az idei év első kilenc hónapjában több mint egymilliárd dollárnyi tőkét fektettek a kockázati tőkések a fintech-szektorba.A TransferWise egyik társalapítója úgy kommentálta a számokat, hogy az "egymilliárd kis szelete a piacnak, ami azt jelenti, hogy több millió ember van még, akiket lehúznak a bankok és a hagyományos devizabrókerek minden nap."A TransferWise határon átnyúló utalásokkal foglalkozik, kétmillió ember használja és mintegy 1 milliárd dolláros havi forgalmat bonyolít le. A cég most körülbelül 1,6 milliárd dollárt érhet egyes becslések szerint.