Fordulat az MKB-nál, őrült verseny készülődik

Balog Ádám: Ez így igaz. Vezetésem alatt ugyanakkor az MKB kitűnő eredményt ért el. Bízom benne, hogy alkalmasságom mércéje mostantól nem az lesz, hogy honnan jöttem, hanem az, hogy milyen eredményeket értünk el. A kérdés második felére rátérve, a bank maximálisan teljesítette az elmúlt másfél-két évben a várakozásaimat. Ha akkor elém tesznek egy papírt arról, hogy mára ide jut el a bank, akkor boldogan aláírtam volna. A sikeres szanálás és a hitelportfólió megtisztítása után sikerült leraknunk az eredményes működés alapjait is.Egyáltalán nem tartok ettől, nincs mitől félnünk ez ügyben. A következő lépésről az MNB-t kell megkérdezni, hiszen rá vonatkozik a bíróság döntése.A szanálás lezárását követően több mint 140 milliárd forintnyi problémás vállalati hiteltől sikerült megszabadulnunk, ami valóban járt céltartalék-felszabadítással is, de az elért adózás utáni eredmény szempontjából ez nem volt meghatározó. Számos más bankkal ellentétben mi nettó céltartalék képzést hajtottunk végre, azaz nem a céltartalék felszabadításával értük el 2016-os eredményünket. A jövő eredményességének egyik meghatározó kérdése a lakossági portfólió további tisztítása. A sikeres portfóliótisztítás mellett egyébként a kkv-hitelaktivitásunk és a treasury jó teljesítménye (az alacsony hozamkörnyezet ellenére) is megalapozta, hogy a várt nullszaldó körüli eredménnyel ellentétben ekkora nyereséget sikerült elérnünk.Jó kérdés. Több potenciális stratégiai partnerrel felvettük a kapcsolatot, de még nagyon bizonytalan, hogy olyan együttműködési ajánlatot kapunk-e, amely mellett már érdemes nagy összegben eladnunk ilyen hiteleket. Nem biztos, hogy a mostani a legmegfelelőbb időszak az értékesítésre, de a következő hónapokban eldőlhet a kérdés. Értékes es jól fedezett portfóliónk van, ezért jelentős potenciál rejlik a "házon belüli" megoldásokban is. A jogszabályi változások közül többek között a végrehajtási törvény árverezésekre vonatkozó szigorítása is érinti ezt a hitelportfóliót.Engem is foglalkoztat, még jobban foglalkoztat azonban az, hogy mekkora lesz a pontos hatása.Piaci szereplőként minden lehetőséget igyekszünk megragadni, ami a hitelállomány bővülését és ezáltal az alacsony kamatkörnyezetben is a bevételek növelését szolgálhatja. Nyilvánvalóan vannak olyan cégek, amelyek a bank tulajdonosi körében, vezetésében különösen bíznak, így szívesen fordulnak hozzánk finanszírozásáért, de a növekedés nagyobbik részét messze nem ők hozták. Nagyon aktívak voltunk a Növekedési Hitelprogramban, ami meglehetősen diverzifikáltan segítette a portfóliónk bővítését. A kkv-kitettségünk növeléséhez lízingcégünk is jelentősen hozzájárult, az MKB Euroleasing ugyanis a gépjárművek után beszállt a mezőgazdasági eszközfinanszírozásba is.Nőtt, de pontosabb úgy fogalmazni, hogy átalakult. Rengeteg olyan gyakorlatot örököltünk a korábbi menedzsmentektől, amelyek a mából visszatekintve nem a magyar piacra voltak kitalálva. Átszabtuk tehát a kockázati feltételeket, javítottuk a hitelhez jutás lehetőségeit számos piaci szegmensben. Éppen ezért nem tudnám azt mondani, hogy csak az építőipar, vagy éppen a gépjárműipar vagy az agrárium hozta a növekedést. Kiegyensúlyozott volt a bővülés, amelynek a dinamikáját persze idén már nehéz lesz megismételni, de törekszünk rá.Volumenben a 2014-2015-ös, célzottan és fenntarthatóan pedig a 2016-os döntések eredményezték ezt. Míg korábban a létszámot és a fiókhálózatot is érintő költségcsökkentési döntéseket hoztunk, az utóbbi egy évben a nem fűnyíró elven működő racionalizáció volt a meghatározó. A titok annyi, hogy mindent, de mindent számba kell venni úgy, mint esetlegesen felesleges ráfordítás. Ami ebbe a kategóriába kerül, könyörtelenül fel kell számolni. A költségcsökkentések egy része pedig magától jött, hiszen több piacról is kivonultunk, a biztosítókat például eladtuk.Egyelőre még viszi, de keveset visz. Valószínűleg 2018 lesz az első olyan év, amelyben viszont már érezni fogjuk a bevételnövelő és költségcsökkentő hatásait. A Fintech Akadémia és Verseny keretében 58 fintech cég szállt egymással versenybe, közülük választottuk ki azokat, akikkel hosszú távon is együtt szeretnénk működni. Inkubációs programunkban nekik tőkét, személyre szabott tudást, egy inspiráló közösségi teret és banki tesztkörnyezetet biztosítunk, az erről szóló tárgyalások folyamatban vannak. A bank digitalizációjának egyik nagy mérföldköve a piac egyik legjobb mobilapplikációja, ezen kívül azonban az online tanácsadói felületekben, a financial manager koncepcióban, a digitális vagyonkezelési eszközökben is hiszünk. Utóbbiaknál még néhány jogszabályi akadályt is vennünk kell. Eddigi rekordként 4 óra alatt sikerült személyi kölcsönt folyósítanunk, ezt is szeretnénk tovább rövidíteni és a banki transzformáció révén több folyamatot is tudunk majd az elejétől a végéig digitalizálni.Mindenképpen ott vagyunk a dobogón. Nagy ugrást fog jelenteni, ha befejeződik core banki rendszerünk cseréje, ez nyárra várható. Számos banknál évekig, átlagosan talán 3-4 évig elhúzódik a folyamat, mi másfél év alatt befejezzük. Nem volt különösebb oka a csúszásnak, néhány apróbb, 1-2 hetes csúszásból adódik össze, hogy a tervezettnél néhány hónappal később, de nyárra elindul nálunk az Oracle rendszere. Az új rendszerünk a digitalizáció és a FinTech partnerség tekintetében hatalmas versenyelőnyt fog jelenteni számunkra.Előbbi logikus kérdés, sok találgatás keringett erről az elmúlt években, ugyanakkor a Budapest Bank még nem eladó, az állam nem hirdette meg a bankot. Ettől függetlenül is határozottan kizárhatjuk a vásárlás lehetőségét. Nem tervezzük a belépést sem a takarékszövetkezeti integrációba. Ugyanakkor érdeke az országnak, hogy a hazai és a külföldi irányítású hitelintézetek száma, szerepe egyensúlyban legyen, és méretgazdaságossági okok miatt arra is számítunk, hogy le fog játszódni a bankszektor régóta várt konszolidációja. Persze nagy verseny lesz, hiszen a 4-5 univerzális nagybank címéért sokan versenyzünk. Mi ebben a versenyben jó pozícióból indulunk.Az ezzel kapcsolatos egyeztetések és tárgyalások folyamatban vannak. Tőzsdén jelenlévő biztosítóról lévén szó, annyit mondhatok, hogy kedvező jutalékajánlat esetén számíthatnak ránk értékesítési számaik javításában.

Minden szegmensben a hitelezés további bővülését várjuk, amit a kkv-hitelpiacon a Növekedési Hitelprogram lezárulta után megnyíló új csatornák és az EU-források beáramlása, a lakossági hitelezésben pedig különösen az új lakások piacának fellendülése segíthet. A tavalyi jelzáloghitelezési aktivitásunk az év első felében lassabb volt az általam vártnál, de év végére itt is sikerült szép eredményeket produkálnunk. Optimizmusra ad okot az idén várhatóan felpörgő GDP-növekedés is. Idén a tavalyi 9,5 milliárd forintnál mindenképpen nagyobb profitra számítunk.