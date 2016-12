Forintot kaptak az MNB-től a bankok

Egyhetes futamidejű, forintlikviditást nyújtó devizaswap tendert tartott pénteken a Magyar Nemzeti Bank, amelyen a 150 millió euro (46,5 milliárd forint) felajánlott mennyiségre 648 millió euro (201 milliárd forint) értékben adtak be ajánlatot a bankok. Az MNB minden benyújtott ajánlatot elfogadott. Az egyhetes lejáraton meghirdetett swap-tenderen 5 bank vett részt.A swaptenderre az eddigiekkel ellentétben azért nem hétfőn, hanem pénteken került sor, mert a december 26-i munkaszüneti nap miatt így vált biztosítottá, hogy a T+2 napos elszámolással meghirdetett swapok értéknapja és lejárata az egyéb jegybanki eszközökével azonosan szerdára essen. A pénteki swaptender megtartását az év végi költségvetési és likviditási folyamatokkal kapcsolatos bizonytalanság tette indokolttá.A pénteki tender eredményét is figyelembe véve az MNB által biztosított bankrendszeri többletlikviditás egy hónapos lejáraton 200 milliárd forint, egyhetes lejáraton pedig 201 milliárd forint.Az MNB Monetáris Tanácsa 2016. szeptember 20-án jelentette be, hogy a három hónapos betét mennyiségi korlátozásához kapcsolódva, a likviditási folyamatokkal kapcsolatos bizonytalanságok kezelésére likviditáslekötő betéti és likviditásnyújtó devizaswap finomhangoló eszközöket hoz létre. A finomhangoló eszközökről szóló terméktájékoztatókat október elején publikálta honlapján a jegybank. Az MNB folyamatosan figyelemmel kíséri a likviditási folyamatokat, és amennyiben érdemi és tartós eltérést tapasztal, kész további finomhangoló tendereket tartani.