Frankfurtba és Dublinba költöznek az amerikai bankok

A Standard Chartered, a Nomura, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley mellett a Citigroup is Frankfurt mellett döntött, a Politico értesülése szerint ugyanis Jim Cowles, a bank CEMEA régióért felelős vezérigazgatója egy belső levélben azt írta, Frankfurt a társaság favoritja a kereskedési tevékenység folytatására a meglévő infrastruktúra, munkaerő és tapasztalat alapján.Míg Párizs a város miliőjével és pompájával, a Frankfurt az üzleti szempontból fontos számokkal próbálja magához édesgetni a Londonból részleges kiköltözést fontolgató bankokat. Frankfurt azt is hirdeti megáról, hogy a világ egyetlen városa, ahol két központi bank (EKB és Bundesbank)is működik. Frankfurt egyelőre kétségtelenül sikeresebb a marketingben, amiben nagy szerepe van a felügyeleti kompetenciáknak. Hessen tartomány már a Brexitről szóló szavazás másnapján honlapot hozott létre a London helyett "új hazát" kereső bankok számára.A Bank of America viszont Dublint választotta, ahol már csaknem 50 éve jelen van. Egyelőre nem tudni, hány alkalmazottat költöztetnek át az ír fővárosba, ahol jelenleg több mint 700 fővel van jelen, és teljeskörű működési engedéllyel rendelkezik. Az ír kormány üdvözölte az erről szóló bejelentést.Az amerikai nagybank mellett a brit Barclays is arról folytat tárgyalásokat, hogy növelje dublini jelenlétét, míg a Morgan Stanley a Reuters múlt heti értesülései szerint vagyonkezelési tevékenységet helyezne át az ír fővárosba.