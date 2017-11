Fut a pénze után Horvátországban a legnagyobb orosz bank

A publikált adatok szerint a vállalatcsoport 8,5 milliárd kunával tartozik az orosz állami tulajdonban lévő Sberbanknak. A bank hajlandó lett volna továbbra is finanszírozni az Agrokor működését, de cserébe azt kérte, hogy az általa biztosított hiteleket minden más hitelezőnél korábban fizessék vissza, vagyis "szuper szenior" státuszt szeretett volna, de ebbe nem egyezett bele a kormány által kinevezett válságmenedzsment.

Mindenkinek, így a Sberbanknak és joga van jogi lépéseket tennie bármely bíróság előtt, legyen az Horvátországban vagy külföldön, hogy megvédje saját legitim érdekeit. Senki, emiatt a tény miatt nem diszkriminálható, és nem tagadhatók meg számára jogos követelései

Az Agrokor jelenlegi vezetése vitatja az orosz Sberbank követeléseit: részben az összehangolatlan követelésállomány és kötelezettség miatt az üzleti könyvekben, részben a bírósági eljárások miatt, amelyek folyamatban vannak - áll az indoklásban.Ugyanakkor az Agrokor néhány héttel később, hasonló modell szerinti (roll up), vagyis visszafizetési elsőbbséggel szerződést kötött más nemzetközi és horvát pénzintézetekkel, amelynek keretében ezek az intézetek több mint 1 milliárd euró új hitelt bocsátottak a vállalatcsoport rendelkezésére, köztük az orosz VTB Bank is.Sajtóértesülések szerint a Sberbank ezt követően az Agrokor és leányvállalatai ellen számos bírósági eljárást indított, hármat Londonban, a nemzetközi döntőbíróságon.Anton Ramljak csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: az elmúlt hét hónapban azon fáradoztak, hogy tisztázzák és nyilvánosságra hozzák a cég teljes adósságállományát. A következő hetekben tárgyalásokat folytatnak a hitelezőkkel, köztük a Szberbankkal is - tette hozzá.A Sberbank csütörtökön késő délután közleményt adott ki, amelyben azt írta: kellemetlen meglepetésként érte őket Anton Ramljak bejelentése, amely szerint nem ismeri el az orosz pénzintézet követeléseit.- olvasható a közleményben.Hozzátették: sajnos a Sberbank a döntés miatt kénytelen fellebbezni, ami szerintük tovább hosszabbítja a folyamatot és plusz költségeket vet fel. Anton Ramljak kormánybiztos újságíróknak azt mondta: elismerik a Sberbank követelésállományát, amennyiben az visszavonja az Agrokor ellen indított minden perét.Az Agrokor Szlovéniában, Boszniában, Szerbiában és Magyarországon is érdekelt. Az Agrokoron belül mintegy ötven különböző gazdasági szektorhoz tartozó vállalat működik, munkavállalóinak létszáma meghaladja a 60 ezret, a cég éves árbevétele pedig eléri a horvát GDP 15 százalékát.A 2016-ban csődközelbe jutott mamutvállalat megmentésére a parlament április 6-án gyorsított eljárásban elfogadta a csak lex-Agrokor néven emlegetett törvényt, amely lehetővé teszi a rendszerszinten fontos vállalatok számára, hogy az államtól rendkívüli igazgatási eljárást kérjenek, megelőzve ezzel a csődeljárást. A válságmenedzsment kinevezésével egy időben a kormány meneszti a régi vezetőséget. A konszern élére rendkívüli kormánybiztost neveztek ki.