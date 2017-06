Futótűzként terjedhet végig Kínán egy újabb bankválság

A mutató 2014 előtt növekedett a Bázel III-as szabályozás miatt. Azóta viszont 5,31%-ot csökkent 2016 végére. A jelentős mérlegen kívüli eszközöket is bevéve a képletbe a mutat 4,59% volt, ami az ajánlott 5%-os szint alatt van

A jelentésben az áll, hogy a kínai bankoknak, miközben a pénzintézetek tőkebázisa gyenge, tőkeáttételük pedig jelentős. A jelentést egy vezető értékpapír-vállalat, az Everbright Securities készítette el és a South China Morning Post szemlézte, elsősorban a nagyobb, nem állami tulajdonban lévő pénzintézeteket vizsgálták, de górcső alá került néhány nagyobb városi pénzintézet is.A jelentés szerint a bankközi és a mérlegen kívüli hiteleket is számba véve a bankok legjobb minőségű,. A pénzintézeteknek mintegy 2 300 milliárd jüanra van szükségük, hogy a hiányosságot pótolják.Néhány nagyobb bankot is megneveznek, ahol komoly hiányosságok lelhetők fel: ilyen az Industrial Bank, a China Minsheng Bank (ez a legnagyobb nem állami kézben lévő pénzintézet Kínában), az SPDB, a Citic Bank és olyan kereskedelmi bankok, mint a Shanghai Bank, a Nanjing Bank, a Hangzhou Bank, a Ningbo Bank vagy a Beijing Bank. A jelentés szerint ezeknek a bankoknak a- áll a jelentésben.Nem rég a kínai jegybank (PBOC) is hasonló jelentést adott ki, amelyben az áll, hogy ellentétben a "négy nagy" állami tulajdonú pénzintézettel, ezek a közepes méretű, nem állami tulajdonú bankokAz Evergreen azt javasolja, hogy a pénzügyi rendszer stabilitására gyakorolt esetleges hatása miatt ezeket a pénzintézeteket - például a Huaxia Bankot, a China Merchants Bankot és az Industrial bankot is -, ami természetesen komolyabb szabályozói elvárásokat is jelenten a bankoknak.Az elmúlt években ezek a pénzintézetek azért növelték jelentősen a bankközi adósságukat, mivel ezzel ki tudták játszani a hitelezési kvótákat és a tőkeelvárásokat és finanszírozni tudtak kockázatos ingatlanpiaci ügyleteket, valamint kötvénypiaci ügyleteket.