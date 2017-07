Gigaösszeget mozgósít Londonból a Deutsche Bank

A bankhoz közel álló forrás szerint a Deutsche Bank a Brexit miatt döntött mérlegfőösszegének mintegy ötödének áthelyezéséről Londonból Frankfurtba, a német bank egyébként is arra számít, hogy az ügyfelekkel való kereskedés és az ügyfélvagyonok átáramlása folyamatos lesz az elkövetkező időszakban. A "Bowline"-nak (magyarul tengerészcsomónak vagy vitorlafeszítő kötélnek) elnevezett projekt keretében a bank az ügyfelekkel való kereskedést már 2018 szeptemberétől Frankfurtból irányítaná, a 300 milliárd eurónyi eszközáthelyezést pedig 2019 márciusáig valósítanák meg.Valamennyire már John Cryan bankvezér is előrevetítette, hogy a kereskedési központ valószínűleg Frankfurtba kerül, miután a dolgozóknak küldött videóüzenetében arról beszélt, hogy a Brexit-tárgyalások nehéz lefolyására számít, emiatt pedig a Londonban könyvelt ügyletek nagy többsége Frankfurtba kerülhet át, de a tervet nem részletezte.A Bloombergnek nyilatkozó források szerint a Deutsche Bank a kereskedési és befektetési banki eszközök és több száz tréder átköltöztetése mellett 20 ezer ügyfélszámlát is átvinne Frankfurtba. A mérlegátrendezés 2018 szeptemberében kezdődik és a források szerint ez mintegy hat hónap alatt fejeződik be, de a bank már idén szeptemberben elkezdi értesíteni ügyfeleit arról, hogy számláikat a jövőben Frankfurtból kezelik majd.