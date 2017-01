Gyorsan, sokat akart az OTP, meg is kapta - Kezd kifulladni a nagy sztori

Két év alatt 156 százalékot emelkedett az OTP árfolyama

A rali nagyrészt annak tudható be, hogy komoly profitfordulat látszik a banknál

Az árfolyam kicsit előreszaladt, érik már egy korrekció

Sokat, gyorsan

Kicsit előreszaladt az OTP, mondhatnánk óvatosan, pedig nem is olyan kicsi volt az a szaladás: a majdnem napra pontosan 2 évvel ezelőtti, 2015 januári mélypont óta 156 százalékot emelkedett az OTP árfolyama.

Az okok között említhetnénk Magyarország felminősítését (mostanra mindhárom nagy hitelminősítőnél kikerültünk a bóvli kategóriából), ami újra a magyar eszközökre irányította a befektetők figyelmét, a bankadó csökkentését vagy a lengyelországi intézkedéseket, aminek a hatására több nagybefektető is átsúlyozott lengyelből magyar papírokba, de az igazán nagy sztori a profitfordulat volt az OTP-nél. A bankcsoport profitabilitása ugyanis az elmúlt negyedévekben nagyot javult, és ez a korábbi várakozásokkal elletétben nem csak ígéret volt (többször írtunk arról, hogy az elemzők már évek óta várják a profitfordulatot, de az csak nem jött), hanem ténylegesen bekövetkezett. Az első 9 havi számok alapján tavaly 17,7 százalék volt a bank saját tőke arányos megtérülése (ROE), ilyen magas értéket csak a válság előtt láttunk, ráadásul úgy tűnik, hogy a tavalyi ROE a menedzsment korábbi várakozásait is übereli, a terv ugyanis az volt, hogy 2017-ben emelkedik 15 százalék fölé a mutató értéke.Hogy mennyire kiemelkedő a 2016-os megtérülés, jól mutatja, hogy az elemzők a következő évekre már alacsonyabb értékekkel számolnak, sőt, a konszenzus alapján a menedzsment tervében szereplő 15 százalék alatti értékek jöhetnek.

Összességében tehát a vártnál is gyorsabban fordult a bankcsoport eredményessége, amire kiemelkedő árfolyamemelkedés volt a reakció, ez pedig egyre inkább óvatosságra inti az elemzőket is. Ilyen árfolyam, és főként ilyen magas árazás (erről lejjebb bővebben) mellett egyre több elemző vonul fedezékbe, és miközben a célárak összességében folyamatosan emelkednek (részben azért, mert az elemzők továbbgörgetik modelljeiket), a célárak átlaga mostanra jóval elmarad az aktuális árfolyamtól.Jelenleg több mint 10 százalékkal alacsonyabb az átlagos célár, mint az árfolyam, ekkora eltérés pedig relatíve ritkán tapasztalható, a mostanihoz hasonló, kiugró értékeket pedig rendszerint korrekciók követik az OTP árfolyamában. Tavaly április közepén 16 százalékos, 2015. július közepén 11 százalékos, 2015. május közepén pedig 14 százalékot esett néhány hét alatt az OTP árfolyama azután, hogy túl nagy lett a különbség az elemzői célárak és az aktuális árfolyam között. Presze nem gondoljuk, hogy az elemzői célárak mindenhatók, sőt (sokszor csak egyfajta marketingszerepet töltenek be), a múltbeli tapasztalatok alapján viszont a célárak és az árfolyam közötti kiugró különbségekre érdemes figyelni.

Az indikátorok szerelmeseinek is van egy csemegénk: mostanra a relatíve túlvettséget vagy túladottságot mutató indikátor, az RSI értéke is kifejezetten magasra emelkedett, már 78 felett is járt (70 feletti értéknél beszélünk túlvett tartományról), és bár ez az indikátor elsősorban oldalazásban működik jól, trendben pedig akár egészen hosszú ideig kiugróan magas értéket is felvehet, erre is érdemes odafigyelni. Az előző 2 alkalommal, amikor kiugróan magas volt az RSI értéke, 2015 és 2016 áprilisában is közel 15 százalékot esett az OTP árfolyama.

Vannak kockázatok

a tartósan alacsony kamatkörnyezetben a marzsok folyamatosan erodálódnak (például a korábban magas kamatok mellett kihelyezett hitelek kikopásával)

bár a trend javuló, a bővülés a magyarországi hitelkihelyezésekben még mindig alacsony

tovább ronthatja a profitabilitást az, hogy a bankcsoport több országában is élesedik a verseny, például a magyarországi vállalati vagy a bolgár lakossági szegmensben

ráadásul a működési költségeket magasan tarthatja az, hogy a magyar operációban béremelést tervez a bank

a kockázati költségek historikusan alacsony szinten állnak, több elemző ezek emelkedésére számít a következő években

Oroszországban és Ukrajnában a vártnál tovább elhúzódhat a recesszió, ez pedig negatívan hathat a két bank profitabilitására

Nem is olcsó már az OTP

Ráadásul nem csak technikai, hanem fundamentális oldalról is vannak intő jelek:Persze lehat azt mondani, hogy a Ferrari is jó és éppen ezért drága is, ennek megfelelően pedig az OTP-nek is drágának kell lennie, mert egy kifejezetten jól menedzselt, magas profitabilitású bankról van szó, az árazás most már feszített.

Ellenálláshoz jutott az OTP

A tavaly nyár óta tartó emelkedésre be lehet húzni egy szép emelkedő csatornát, aminek a tetejét közelíti a magyar bankpapír árfolyama 8900-9000 forintnál. Az RSI momentum is nagyon erős, érdemes megnézni, hogy az elmúlt hónapokban rendre az 50-es szint megtartotta a korrekciót, és onnan tudott újra északnak kapaszkodni az árfolyam. Ugyanakkor az Otp a novemberi 7900-8300 forint közötti korrekció 261,8%-os Fibonacci kiterjesztési szintjét közelíti 8930 forintnál, illetve még 2007-re visszakeresve9000-9100 forint között van egy nagyobb ellenállási tartomány. Így alapvetően ezeknél a szinteknél várnánk az árfolyam megakadását. Lefelé támaszt 8500-8600, illetve 8300 forintnál találni.