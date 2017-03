Hadjárat a csalók ellen: az orosz bankok felét bezárják

Az elmúlt négy évben 330 pénzintézettel lett kevesebb Oroszországban, két év múlva már alig 400 bank maradhat csak életben, bár a jegybanknak nincs hivatalos célja. Amikor a hadjárat elindult, még 900 pénzintézet volt működőképes.

Vaszilij Pozsdisev, az orosz jegybank alelnöke a Reutersnek adott interjút, ebben kifejtette, hogy a 2013 óta tartó hadjárat a csaló pénzintézetek ellen a következő két évben is folytatódik majd.A bankok bezárásával olyan pénzintézetek jártak igazán jól, mint a Sberbank vagy a VTB, ezek stabilabb bankok, amelyek a bezárt kisbankok ügyfeleit felszívták a piacról. A Sberbank már az orosz betétállomány harmada fölött rendelkezik.Pozsdisev szerint az orosz jegybank inkább olyan, mint egy pénzügyi nyomozóhatóság, nem pedig egy modern bankfelügyeleti intézmény, ugyanis. Elmondta, hogy rengeteg olyan bankot zártak be, amelyek kamucégeknek hiteleztek vagy egyszerűen lenyúlták az ügyfeleik betéteit. Több pénzintézet is van, amelyik szabályozatlan befektetésekkel csábítja az ügyfeleit.Az orosz jegybank új kormányzója, Elvira Nabiullina 2013-ban adta ki a parancsot, hogy a bankszektort meg kell tisztítani a "Potyemkin-vállalkozásokként" működő pénzintézetektől. 2006-ban is próbálkoztak már ezzel, de akkor Andrej Kozlovot, aki a korrupcióellenes harcot vezette, lelőtte egy bérgyilkos.Legutóbb három tatársztáni bankot is bezárt az orosz felügyelet, egy közülük, a Tatfondbank, a legnagyobb ötven orosz bank között is szerepelt. A pénzintézeteknél elvileg nem volt csalás, csak rossz minőségű volt az eszközállományuk és emiatt jelentős kockázatot jelentettek.A jegybanknak körülbelül 600 milliárd rubelnyi lukat kell betömnie a 100 bank mérlegében, amelyeknek a működési engedélyét visszavonta.Pozsdisev szerint, viszont "véghez kell vinni ezt a szabályozást, ha már elkezdték, mert ha nem teszik, a bankrendszer visszacsúszik az árnyékvilágba".