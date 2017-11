Hajtóvadászatba kezdett a Barclays vezére, de ő húzhatja a rövidebbet

Tavaly júniusban ismeretlen feladótól kapott két levelet a Barclays vezetése, amelyekben a bank egyik vezető bankárát, egyben Staley közeli barátját vádolták meg szabályszegéssel. A botrány azután tört ki, hogy a bankvezér felkérte az amerikai hatóságokat, hogy kutassák fel a levelek eredetét. Ezzel azonban megsértette az Egyesült Államok szövetségi törvényeit, amelyek tiltják az informátorok kilétének felfedését, amennyiben belső információkat hoznak napvilágra a bank szabályszegéséről.A törvény kimondja, hogy azok a felsővezetők, akik fel próbálják fedni az informátorok kilétét, bírságokkal és súlyosabb esetben a teljes szektorból való kitiltással is büntethetők. Ennek ellenére a Barclays eddig csak Staley bónuszait vonta meg, de nem rúgta ki a bankvezért. A pénzintézet állítása szerint Staley nem tudta, hogy törvényt szeg, amikor megpróbálta azonosítani a levél íróját.A botrány kirobbanása óta Nagy-Britannia és az Egyesült Államok hatóságai is nyomozni kezdtek az ügyben, aminek keretében korábban már kihallgatták Staley-t. A New-York-i pénzügyi szabályozók hamarosan a bank több vezetőjét is kikérdezik.